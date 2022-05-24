Зеленский назвал жалкими "объяснения" Шойгу о военных провалах РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу попытался объяснить неудачи российской армии в Украине тем, что именно так и планировалось. Президент Владимир Зеленский считает такие оправдания неадекватными.

Источник: Зеленский в вечернем обращении

Детали: 24 мая Шойгу заявил, что Россия якобы специально замедляет темпы наступления в Украине, чтобы "избежать жертв среди мирного населения и предоставить возможность людям эвакуироваться".

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Прямая речь Зеленского: "Из России прозвучало очередное совершенно неадекватное заявление о том, что они якобы специально притормаживают наступательные действия.

После трех месяцев поиска объяснения, почему им не удалось сломать Украину за три дня, они не придумали ничего лучшего, чем утверждать, что так и планировалось.

Почти 30 тысяч убитых российских солдат, более 200 сбитых самолетов, тысячи утраченных российских танков, бронемашин на их технике, почти полностью израсходованный российский боезапас ракет.

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Все это они хотят перекрыть ложью о том, что они воюют не в полную силу. Жалко".