Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шойгу заявив, що Росія гальмує з наступом в Україні спеціально

Ірина БалачукВівторок, 24 травня 2022, 14:12
Сергій Шойгу. Фото РИА Новости

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито спеціально уповільнює темпи наступу в Україні, щоб "уникнути жертв серед мирного населення та надати можливість людям евакуюватися".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на заяву Шойгу на засіданні ради міністрів оборони ОДКБ, яке пройшло по відеозв'язку

Пряма мова Шойгу: "Для виходу мешканців з оточених населених пунктів оголошуються режими тиші та створюються гуманітарні коридори".

Деталі: Він також знову збрехав членам ОДКБ, що російські війська нібито не завдають ударів по цивільній інфраструктурі, де можуть бути мирні жителі.

І знову повторив пропагандистську мантру про "високоточну зброю", якою вражаються нібито лише вогневі позиції та військові об'єкти.

Шойгу також заявив, що Росія продовжить так звану "спецоперацію" в Україні "до повного виконання всіх завдань", незважаючи на "масштабну допомогу Заходу київському режиму та санкційний тиск на Росію".

Міністр оборони РФ повторив завчені фрази про те, що "НАТО перетворювало Україну на ворожу до Росії державу, зробивши її інструментом тиску на Москву", розповів байки про нібито "мережу з понад 30 біолабораторій" США в Україні та про нібито "виникнення реальної загрози створення Україною ядерної зброї".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: Росіявійна
Головне сьогодні

США вирішили позбавити РФ можливості обслуговувати її суверенний борг

Зеленський пояснив, коли можна повертатися за стіл переговорів з Росією

Росія готується до довготривалої війни – Міноборони

Орбан оголосив в Угорщині надзвичайний стан через війну в Україні

У боях за Маріуполь загинув чемпіон світу з тайського боксу

Росіяни наступають біля Сєвєродонецька й Бахмута – зведення Штабу

Усі новини...
Росія
Росіяни наступають біля Сєвєродонецька й Бахмута – зведення Штабу
У розбомблений Маріуполь притягли пересувний телевізор, де транслюють пропаганду РФ
Ляшко закликав міжнародні фармацевтичні компанії покинути російський ринок
Останні новини
02:00
Херсонщина: 90% аптек закрилися, ціни на ліки підскочили вп'ятеро
01:30
КНДР запустила три балістичні ракети на тлі візиту Байдена до Азії
00:45
Школяр відкрив вогонь у початковій школі в США, 15 загиблих
00:03
фотоЗалужний: Гаубиці Caesar вже на передовій, опанували за 2-3 години
23:59
Зеленський назвав жалюгідними "пояснення" Шойгу щодо воєнних провалів РФ
23:23
Окупантам доведеться піти з Криму – Зеленський
23:08
Зеленський: Потрібен час і багато зусиль, щоб переломити перевагу РФ
23:04
ОГП реорганізовує "Департамент війни" в умовах бойових дій
22:51
У РФ заявили про розмінування порту Маріуполя та коридор для іноземних суден
22:43
США вирішили позбавити РФ можливості обслуговувати її суверенний борг
Усі новини...