Шойгу заявив, що Росія гальмує з наступом в Україні спеціально
Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито спеціально уповільнює темпи наступу в Україні, щоб "уникнути жертв серед мирного населення та надати можливість людям евакуюватися".
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на заяву Шойгу на засіданні ради міністрів оборони ОДКБ, яке пройшло по відеозв'язку
Пряма мова Шойгу: "Для виходу мешканців з оточених населених пунктів оголошуються режими тиші та створюються гуманітарні коридори".
Деталі: Він також знову збрехав членам ОДКБ, що російські війська нібито не завдають ударів по цивільній інфраструктурі, де можуть бути мирні жителі.
І знову повторив пропагандистську мантру про "високоточну зброю", якою вражаються нібито лише вогневі позиції та військові об'єкти.
Шойгу також заявив, що Росія продовжить так звану "спецоперацію" в Україні "до повного виконання всіх завдань", незважаючи на "масштабну допомогу Заходу київському режиму та санкційний тиск на Росію".
Міністр оборони РФ повторив завчені фрази про те, що "НАТО перетворювало Україну на ворожу до Росії державу, зробивши її інструментом тиску на Москву", розповів байки про нібито "мережу з понад 30 біолабораторій" США в Україні та про нібито "виникнення реальної загрози створення Україною ядерної зброї".
Передісторія:
- Росія напала на Україну 24 лютого. Своє вторгнення президент РФ Володимир Путін назвав "спецоперацією" з демілітаризації сусідньої країни, яка нібито загрожує безпеці Росії.
- Росія планувала захопити Україну "за 3-4 дні".
- РФ веде агресивну війну, внаслідок якої вже загинули тисячі мирних жителів, серед яких мінімум 234 дитини, мільйони українців стали біженцями, багато міст та сіл України зруйновані повністю.
- Росія у цій війні втратила майже 29 тисяч солдатів та тисячі одиниць військової техніки.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Україну на війні захищають 700 тисяч військових.