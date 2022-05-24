Шойгу заявив, що Росія гальмує з наступом в Україні спеціально

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито спеціально уповільнює темпи наступу в Україні, щоб "уникнути жертв серед мирного населення та надати можливість людям евакуюватися".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на заяву Шойгу на засіданні ради міністрів оборони ОДКБ, яке пройшло по відеозв'язку

Пряма мова Шойгу: "Для виходу мешканців з оточених населених пунктів оголошуються режими тиші та створюються гуманітарні коридори".

Деталі: Він також знову збрехав членам ОДКБ, що російські війська нібито не завдають ударів по цивільній інфраструктурі, де можуть бути мирні жителі.

І знову повторив пропагандистську мантру про "високоточну зброю", якою вражаються нібито лише вогневі позиції та військові об'єкти.

Шойгу також заявив, що Росія продовжить так звану "спецоперацію" в Україні "до повного виконання всіх завдань", незважаючи на "масштабну допомогу Заходу київському режиму та санкційний тиск на Росію".

Міністр оборони РФ повторив завчені фрази про те, що "НАТО перетворювало Україну на ворожу до Росії державу, зробивши її інструментом тиску на Москву", розповів байки про нібито "мережу з понад 30 біолабораторій" США в Україні та про нібито "виникнення реальної загрози створення Україною ядерної зброї".

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