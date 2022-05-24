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Шойгу заявив, що Росія гальмує з наступом в Україні спеціально

Ірина БалачукВівторок, 24 травня 2022, 14:12
Шойгу заявив, що Росія гальмує з наступом в Україні спеціально
Сергій Шойгу. Фото РИА Новости

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито спеціально уповільнює темпи наступу в Україні, щоб "уникнути жертв серед мирного населення та надати можливість людям евакуюватися".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на заяву Шойгу на засіданні ради міністрів оборони ОДКБ, яке пройшло по відеозв'язку

Пряма мова Шойгу: "Для виходу мешканців з оточених населених пунктів оголошуються режими тиші та створюються гуманітарні коридори".

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Деталі: Він також знову збрехав членам ОДКБ, що російські війська нібито не завдають ударів по цивільній інфраструктурі, де можуть бути мирні жителі.

І знову повторив пропагандистську мантру про "високоточну зброю", якою вражаються нібито лише вогневі позиції та військові об'єкти.

Шойгу також заявив, що Росія продовжить так звану "спецоперацію" в Україні "до повного виконання всіх завдань", незважаючи на "масштабну допомогу Заходу київському режиму та санкційний тиск на Росію".

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Міністр оборони РФ повторив завчені фрази про те, що "НАТО перетворювало Україну на ворожу до Росії державу, зробивши її інструментом тиску на Москву", розповів байки про нібито "мережу з понад 30 біолабораторій" США в Україні та про нібито "виникнення реальної загрози створення Україною ядерної зброї".

Передісторія:

Теми: Росіявійна
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