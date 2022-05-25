Херсонщина: 90% аптек закрилися, ціни на ліки підскочили вп'ятеро

Близько 90% аптек на тимчасово окупованій Херсонщині не працюють, а ціни виросли в 3-5 разів на більшість препаратів.

Джерело: голова правління КримSOS Денис Савченко

Дослівно: "На тимчасово окупованій Херсонщині складна ситуація з ліками. Майже всі аптеки – 90%, не працюють. Деякі аптечні мережі, зі слів провізорів, планують взагалі припинити свою роботу в регіоні".

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Деталі: В аптеках залишились деякі дуже дорогі вузькоспеціалізовані препарати, вітаміни, лікарські трави та чаї, зубні пасти та деякі косметичні вироби.

Зазначається, що ліки наразі везуть з окупованого Криму та РФ – і продають з багажників авто на місцевих ринках, вони не є сертифікованими та можуть бути підробкою.

Як зазначається, є величезна проблема з препаратами для серця та від тиску.

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Окрема проблема у вагітних жінок із придбанням ліків та аптечних товарів у пологовий будинок. Зараз часто неможливо знайти потрібні препарати та інші предмети, що зазвичай були у вільному доступі та необхідні для проведення пологів і одразу після них.

Також є інформація про суттєві проблеми із дитячими ліками, найгостріша ситуація з жарознижувальним.