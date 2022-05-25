Херсонщина: 90% аптек закрылись, цены на лекарства подскочили в пять раз

Около 90% аптек на временно оккупированной Херсонщине не работают, а цены выросли в 3-5 раз на большинство препаратов.

Источник: глава правления КрымSOS Денис Савченко

Дословно: "На временно оккупированной Херсонской области сложная ситуация с лекарством. Почти все аптеки – 90%, не работают. Некоторые аптечные сети, по словам провизоров, планируют вообще прекратить свою работу в регионе".

Детали: В аптеках остались очень дорогие узкоспециализированные препараты, витамины, лекарственные травы и чаи, зубные пасты и некоторые косметические изделия.

Отмечается, что лекарства сейчас везут из оккупированного Крыма и РФ – и продают из багажников авто на местных рынках, они не сертифицированы и могут быть подделкой.

Как отмечается, есть огромная проблема с препаратами для сердца и давления.

Отдельная проблема у беременных женщин с приобретением лекарств и аптечных товаров в роддом. Сейчас часто невозможно найти нужные препараты и другие предметы, которые обычно были в свободном доступе и необходимы для родов и сразу после них.

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Также есть информация о существенных проблемах с детскими лекарствами, самая острая ситуация с жаропонижающим.