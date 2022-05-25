Туреччина анонсувала нову операцію на сирійському кордоні, США стурбовані

Туреччина планує нову операцію вздовж кордону країни з Сирією.

Джерело: Reuters, представник Держдепартаменту США Нед Прайс

Деталі: Президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара незабаром розпочне нові військові операції вздовж своїх південних кордонів, щоб створити безпечні 30-кілометрові зони для боротьби з тим, що він охарактеризував як "терористичні загрози з цих регіонів".

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Штати висловили стурбованість планами Анкари, заявивши, що США визнають "законні побоювання Туреччини щодо безпеки на південному кордоні Туреччини, але будь-який новий наступ ще більше підірве регіональну стабільність і поставить під загрозу сили США та кампанію коаліції проти ІДІЛ".

Операція буде націлена на північ Сирії, де Туреччина з 2016 року провела кілька військових операцій проти курдських "Загонів народної самооборони" (YPG).

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