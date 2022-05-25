Туреччина анонсувала нову операцію на сирійському кордоні, США стурбовані
Туреччина планує нову операцію вздовж кордону країни з Сирією.
Джерело: Reuters, представник Держдепартаменту США Нед Прайс
Деталі: Президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара незабаром розпочне нові військові операції вздовж своїх південних кордонів, щоб створити безпечні 30-кілометрові зони для боротьби з тим, що він охарактеризував як "терористичні загрози з цих регіонів".
Штати висловили стурбованість планами Анкари, заявивши, що США визнають "законні побоювання Туреччини щодо безпеки на південному кордоні Туреччини, але будь-який новий наступ ще більше підірве регіональну стабільність і поставить під загрозу сили США та кампанію коаліції проти ІДІЛ".
Операція буде націлена на північ Сирії, де Туреччина з 2016 року провела кілька військових операцій проти курдських "Загонів народної самооборони" (YPG).
Нагадаємо:
- Заява Туреччини прозвучала на тлі заперечень Анкари вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.
- Анкара вважає "Загони народної самооборони" сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Союзники по НАТО вважають терористичним угрупуванням лише РПК, а не YPG – дехто навіть надавав їм зброю для боротьби проти Ісламської держави.
- В обмін на згоду на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції Туреччина хоче засудження ними усіх курдських організації та зняття обмежень на продаж озброєнь.