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Туреччина анонсувала нову операцію на сирійському кордоні, США стурбовані

Анастасія КалатурСереда, 25 травня 2022, 02:46
Туреччина анонсувала нову операцію на сирійському кордоні, США стурбовані
ФОТО: GETTY

Туреччина планує нову операцію вздовж кордону країни з Сирією.

Джерело: Reuters, представник Держдепартаменту США Нед Прайс

Деталі: Президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара незабаром розпочне нові військові операції вздовж своїх південних кордонів, щоб створити безпечні 30-кілометрові зони для боротьби з тим, що він охарактеризував як "терористичні загрози з цих регіонів".

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Штати   висловили стурбованість планами Анкари, заявивши, що США визнають "законні побоювання Туреччини щодо безпеки на південному кордоні Туреччини, але будь-який новий наступ ще більше підірве регіональну стабільність і поставить під загрозу сили США та кампанію коаліції проти ІДІЛ".

Операція буде націлена на північ Сирії, де Туреччина з 2016 року провела кілька військових операцій проти курдських "Загонів народної  самооборони" (YPG).

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Заява Туреччини прозвучала на тлі заперечень Анкари вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.
  • Анкара вважає  "Загони народної самооборони" сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Союзники по НАТО вважають терористичним угрупуванням лише РПК, а не YPG – дехто навіть надавав їм зброю для боротьби проти Ісламської держави.
  • В обмін на згоду на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції Туреччина хоче засудження ними усіх курдських організації та зняття обмежень на продаж озброєнь.

Теми: СШАТуреччинаСирія
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