Туреччина анонсувала нову операцію на сирійському кордоні, США стурбовані

Туреччина планує нову операцію вздовж кордону країни з Сирією.

Джерело: Reuters, представник Держдепартаменту США Нед Прайс

Деталі: Президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара незабаром розпочне нові військові операції вздовж своїх південних кордонів, щоб створити безпечні 30-кілометрові зони для боротьби з тим, що він охарактеризував як "терористичні загрози з цих регіонів".

Штати висловили стурбованість планами Анкари, заявивши, що США визнають "законні побоювання Туреччини щодо безпеки на південному кордоні Туреччини, але будь-який новий наступ ще більше підірве регіональну стабільність і поставить під загрозу сили США та кампанію коаліції проти ІДІЛ".

Операція буде націлена на північ Сирії, де Туреччина з 2016 року провела кілька військових операцій проти курдських "Загонів народної самооборони" (YPG).

Нагадаємо:

Заява Туреччини прозвучала на тлі заперечень Анкари вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Анкара вважає "Загони народної самооборони" сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Союзники по НАТО вважають терористичним угрупуванням лише РПК, а не YPG – дехто навіть надавав їм зброю для боротьби проти Ісламської держави.

В обмін на згоду на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції Туреччина хоче засудження ними усіх курдських організації та зняття обмежень на продаж озброєнь.