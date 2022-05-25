Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина анонсувала нову операцію на сирійському кордоні, США стурбовані

Анастасія КалатурСереда, 25 травня 2022, 02:46
ФОТО: GETTY

Туреччина планує нову операцію вздовж кордону країни з Сирією.

Джерело: Reuters, представник Держдепартаменту США Нед Прайс

Деталі: Президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара незабаром розпочне нові військові операції вздовж своїх південних кордонів, щоб створити безпечні 30-кілометрові зони для боротьби з тим, що він охарактеризував як "терористичні загрози з цих регіонів".

Штати   висловили стурбованість планами Анкари, заявивши, що США визнають "законні побоювання Туреччини щодо безпеки на південному кордоні Туреччини, але будь-який новий наступ ще більше підірве регіональну стабільність і поставить під загрозу сили США та кампанію коаліції проти ІДІЛ".

Операція буде націлена на північ Сирії, де Туреччина з 2016 року провела кілька військових операцій проти курдських "Загонів народної  самооборони" (YPG).

Нагадаємо:

  • Заява Туреччини прозвучала на тлі заперечень Анкари вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.
  • Анкара вважає  "Загони народної самооборони" сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Союзники по НАТО вважають терористичним угрупуванням лише РПК, а не YPG – дехто навіть надавав їм зброю для боротьби проти Ісламської держави.
  • В обмін на згоду на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції Туреччина хоче засудження ними усіх курдських організації та зняття обмежень на продаж озброєнь.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАТуреччинаСирія
Головне сьогодні

Зеленський про позицію Угорщини щодо нафти: якось не так вони бачать світ

Командиру "Азова" вдалося поговорити з дружиною 

Зведення Генштабу: Росіяни ведуть наступ в напрямку Сєвєродонецька

Туреччина анонсувала нову операцію на сирійському кордоні, США стурбовані

КНДР запустила три балістичні ракети на тлі візиту Байдена до Азії

оновленоШколяр відкрив вогонь у початковій школі в США, понад 20 загиблих

Усі новини...
США
Школяр відкрив вогонь у початковій школі в США, понад 20 загиблих
США вирішили позбавити РФ можливості обслуговувати її суверенний борг
Сорос звинуватив Меркель через спеціальні угоди щодо російського газу
Останні новини
11:50
У РФ очікують падіння експорту труб на понад 30%
11:46
Українці можуть отримати безоплатну меддопомогу на "гарячій лінії" МОЗ
11:42
Луганщина залишилась без газу – Гайдай
11:36
Литва надасть Україні БТР М113, військові вантажівки і позашлаховики
11:18
"Розмови про обмін передчасні": в РФ хочуть вироку бійцям з "Азовсталі"
11:11
Невизнане Придністров’я понизило рівень "терористичної загрози"
11:01
Україну влаштовує статус-кво Китаю у війні з РФ - Зеленський
10:58
Зеленський: немає міцного і об’єднаного Заходу
10:57
Спрощене ЗНО складатимуть онлайн, але за фізичної присутності – омбудсмен
10:49
Британський виробник одягу Marks & Spencer повністю покине російський ринок
Усі новини...