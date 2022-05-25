Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Турция анонсировала новую операцию на сирийской границе, США обеспокоены

Анастасия КалатурСреда, 25 мая 2022, 02:46
ФОТО: GETTY

Турция планирует новую операцию вдоль границы страны с Сирией.

Источник: Reuters, представитель Госдепартамента США Нед Прайс

Детали: Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции вдоль своих южных границ, чтобы создать безопасные 30-километровые зоны для борьбы с тем, что он охарактеризовал как "террористические угрозы из этих регионов".

Штаты выразили обеспокоенность планами Анкары, заявив, что США признают "законные опасения Турции по безопасности на южной границе Турции, но любое новое наступление еще больше подорвет региональную стабильность и поставит под угрозу силы США и кампанию коалиции против ИГИЛ".

Операция будет нацелена на север Сирии, где Турция с 2016 провела несколько военных операций против курдских "Отрядов народной  самообороны" (YPG).

Напомним:

  • Заявление Турции прозвучало на фоне возражений Анкары насчет вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
  • Анкара считает "Отряды народной самообороны" сирийским ответвлением запрещенной "Рабочей партии Курдистана" (РПК). Союзники по НАТО считают террористической группировкой только РПК, а не YPG – некоторые даже предоставляли им оружие для борьбы против Исламского государства.
  • В обмен на согласие на вступление в НАТО Финляндии и Швеции Турция хочет осуждения ими всех курдских организаций и снятия ограничений на продажу вооружений.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАТурцияСирия
Главное сегодня

СБУ вызывает на допрос Яценюка, Турчинова, Авакова по делу "Медведчука-Порошенко"

Литва предоставит Украине БТР М113, военные грузовики и внедорожники

Зеленский о позиции Венгрии в отношении нефти: как-то не так они видят мир

Командиру "Азова" удалось поговорить с женой

Сводка Генштаба: Россияне ведут наступление в направлении Северодонецка

Турция анонсировала новую операцию на сирийской границе, США обеспокоены

Все новости...
США
Школьник открыл огонь в начальной школе в США, более 20 погибших
США решили лишить РФ возможности обслуживать ее суверенный долг
Сорос обвинил Меркель из-за специальных соглашений по российскому газу
Последние новости
12:39
Россияне разрушили почти половину дорог на Харьковщине – автодор
12:33
СБУ вызывает на допрос Яценюка, Турчинова, Авакова по делу "Медведчука-Порошенко"
12:30
Правительство Британии приняло решение о продаже "Челси" Абрамовича
12:21
Продовольственный шантаж: Кремль хочет обменять коридор для экспорта зерна на снятие санкций
12:13
Стоимость замороженных ЕС активов российских олигархов уже около 10 млрд евро – немецкие СМИ
11:50
В РФ ожидают падения экспорта труб более чем на 30%
11:46
Украинцы могут получить бесплатную медпомощь на "горячей линии" Минздрава
11:42
Луганщина осталась без газа – Гайдай
11:36
Литва предоставит Украине БТР М113, военные грузовики и внедорожники
11:18
"Разговоры об обмене преждевременны": в РФ хотят приговора бойцам с "Азовстали"
Все новости...