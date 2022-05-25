Турция анонсировала новую операцию на сирийской границе, США обеспокоены

Турция планирует новую операцию вдоль границы страны с Сирией.

Источник: Reuters, представитель Госдепартамента США Нед Прайс

Детали: Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции вдоль своих южных границ, чтобы создать безопасные 30-километровые зоны для борьбы с тем, что он охарактеризовал как "террористические угрозы из этих регионов".

Штаты выразили обеспокоенность планами Анкары, заявив, что США признают "законные опасения Турции по безопасности на южной границе Турции, но любое новое наступление еще больше подорвет региональную стабильность и поставит под угрозу силы США и кампанию коалиции против ИГИЛ".

Операция будет нацелена на север Сирии, где Турция с 2016 провела несколько военных операций против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG).

Напомним:

Заявление Турции прозвучало на фоне возражений Анкары насчет вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Анкара считает "Отряды народной самообороны" сирийским ответвлением запрещенной "Рабочей партии Курдистана" (РПК). Союзники по НАТО считают террористической группировкой только РПК, а не YPG – некоторые даже предоставляли им оружие для борьбы против Исламского государства.

В обмен на согласие на вступление в НАТО Финляндии и Швеции Турция хочет осуждения ими всех курдских организаций и снятия ограничений на продажу вооружений.