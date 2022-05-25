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Турция анонсировала новую операцию на сирийской границе, США обеспокоены

Анастасия КалатурСреда, 25 мая 2022, 02:46
Турция анонсировала новую операцию на сирийской границе, США обеспокоены
ФОТО: GETTY

Турция планирует новую операцию вдоль границы страны с Сирией.

Источник: Reuters, представитель Госдепартамента США Нед Прайс

Детали: Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции вдоль своих южных границ, чтобы создать безопасные 30-километровые зоны для борьбы с тем, что он охарактеризовал как "террористические угрозы из этих регионов".

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Штаты выразили обеспокоенность планами Анкары, заявив, что США признают "законные опасения Турции по безопасности на южной границе Турции, но любое новое наступление еще больше подорвет региональную стабильность и поставит под угрозу силы США и кампанию коалиции против ИГИЛ".

Операция будет нацелена на север Сирии, где Турция с 2016 провела несколько военных операций против курдских "Отрядов народной  самообороны" (YPG).

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Заявление Турции прозвучало на фоне возражений Анкары насчет вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
  • Анкара считает "Отряды народной самообороны" сирийским ответвлением запрещенной "Рабочей партии Курдистана" (РПК). Союзники по НАТО считают террористической группировкой только РПК, а не YPG – некоторые даже предоставляли им оружие для борьбы против Исламского государства.
  • В обмен на согласие на вступление в НАТО Финляндии и Швеции Турция хочет осуждения ими всех курдских организаций и снятия ограничений на продажу вооружений.

Темы: СШАТурцияСирия
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