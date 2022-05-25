Турция анонсировала новую операцию на сирийской границе, США обеспокоены

Турция планирует новую операцию вдоль границы страны с Сирией.

Источник: Reuters, представитель Госдепартамента США Нед Прайс

Детали: Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции вдоль своих южных границ, чтобы создать безопасные 30-километровые зоны для борьбы с тем, что он охарактеризовал как "террористические угрозы из этих регионов".

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Штаты выразили обеспокоенность планами Анкары, заявив, что США признают "законные опасения Турции по безопасности на южной границе Турции, но любое новое наступление еще больше подорвет региональную стабильность и поставит под угрозу силы США и кампанию коалиции против ИГИЛ".

Операция будет нацелена на север Сирии, где Турция с 2016 провела несколько военных операций против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG).

Напомним:

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