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Невизнане Придністров’я понизило рівень "терористичної загрози"

"Європейська правда"Середа, 25 травня 2022, 11:11

У Придністров’ї понизили рівень терористичної загрози з "червоного" до "жовтого".

Як повідомляє молдовське Newsmaker, такий наказ 25 травня підписав лідер невизнаного регіону Вадим Красносельський, пише "Європейська правда". 

"Жовтий рівень" запроваджується початково на 15 днів, але усі заходи, які діяли під час "червоного" рівня, залишаються чинними - як посилений нагляд за стратегічними об’єктами, перевірки на блокпостах на в’їзді-виїзді та заборона використання дронів без спеціального дозволу. 

Нагадаємо, після 22 квітня, коли представник армії РФ заявив, що завданням російських військ на "другій фазі спецоперації" в Україні є встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною" та вихід до Придністров'я, у регіоні сталася серія терактів без постраждалих. 

26 квітня у зв’язку з цим Придністров’я запровадило "червоний" рівень терористичної загрози. Останні заяви про "теракти" надходили від Тирасполя 24 травня щодо інциденту, який нібито стався в середині місяця, у ньому звинуватили Кишинів. 

Про загострення ситуації у Придністров'ї дивіться відеопояснення "Європейської правди", або читайте у текстовій версіїПридністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна.

Також "Європейська правда" записала відео з відповідями на запитання про Молдову, які зібрали в аудиторії. Текстова версія розмови - в статті Найважливіше про Молдову. Чому сусідня держава часом діє не так, як ми чекаємо.

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Теми: Придністров'я
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