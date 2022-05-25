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Непризнанное Приднестровье снизило уровень "террористической угрозы"

"Европейская правда"Среда, 25 мая 2022, 11:11

В Приднестровье снизили уровень террористической угрозы с "красного" до "желтого".

Как сообщает молдавское Newsmaker, такой приказ 25 мая подписал лидер непризнанного региона Вадим Красносельский, пишет "Европейская правда".

"Желтый уровень" вводится первоначально на 15 дней, но все мероприятия, действовавшие во время "красного" уровня, остаются в силе - такие как усиленный надзор за стратегическими объектами, проверки на блокпостах на въезде-выезде и запрет использования дронов без специального разрешения.

Напомним, после 22 апреля, когда представитель армии РФ заявил, что задача российских войск на "второй фазе спецоперации" в Украине - установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной" и выход в Приднестровье, в регионе произошла серия терактов без пострадавших.

26 апреля в связи с этим Приднестровье ввело "красный" уровень террористической угрозы. Последние заявления о "терактах" поступали от Тирасполя 24 мая по поводу инцидента, якобы произошедшего в середине месяца, в нем обвинили Кишинев.

Об обострении ситуации в Приднестровье смотрите видеопояснение "Европейской правды" или читайте в текстовой версии: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как действовать Украине.

Также "Европейская правда" записала видео с ответами на вопросы о Молдове, собранные у аудитории. Текстовая версия разговора – в статье Самое важное о Молдове. Почему соседнее государство подчас действует не так, как мы ждем.

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Темы: Приднестровье
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