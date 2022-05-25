Спікер Держдуми заговорив про виплати за зовнішнім боргом у рублях

Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що США штучно заборонили Росії виплати в доларах для обслуговування її зовнішнього боргу, але РФ буде здійснювати виплати за ним у рублях і "гроші на це є".

Про це повідомляє російське ТАСС, пише "Європейська правда".

"У нас є всі необхідні кошти на виплати. По-друге, платтити будемо у рублях. Це свідомий вибір США. Вони самі заборонили виплати у доларах. Зараз рубль суттєво зміцнився, і в цьому сенсі для нас хороша кон’юнктура на ринку", – заявив Володін у своєму Telegram.

Він сказав, що це відповідь Росії на "виклики, які США хочуть створити для неї", не продовживши ліцензію на обслуговування зовнішнього боргу.

"Досвід взаєморозрахунків у рублях у нас є, контракти по газу це показали. А США і сателіти, які підтримують їхні рішення, нехай звикають до рубля", – заявив Володін.

Нагадаємо, 24 травня стало відомо, що США не будуть продовжувати ключову ліцензію, термін дії якої закінчується в середу 25 травня і яка дозволяла Росії робити виплати американським власникам облігацій. Фактично це наближає РФ до межі дефолту.