Спикер Госдумы заговорил о выплатах по внешнему долгу в рублях

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что США искусственно запретили России выплаты в долларах для обслуживания ее внешнего долга, но РФ будет производить выплаты по нему в рублях и "деньги на это есть".

Об этом сообщает российский ТАСС, пишет "Европейская правда".

"Все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке", – заявил Володин в своем Telegram.

Он сказал, что это ответ России на "вызовы, которые США хотят создать для нее", не продлив лицензию на обслуживание внешнего долга.

"Опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю", – заявил Володин.

Напомним, 24 мая стало известно, что США не будут продлевать ключевую лицензию, позволявшую России производить выплаты американским владельцам облигаций, срок действия которой истекает в среду 25 мая. Фактически это приближает РФ к грани дефолта.