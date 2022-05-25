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Резніков пояснив, як нараховуватимуть зарплатню військовим ЗСУ: за травень 64,5 млрд грн

Альона Мазуренко Середа, 25 травня 2022, 13:51
Резніков пояснив, як нараховуватимуть зарплатню військовим ЗСУ: за травень 64,5 млрд грн

Міністр оборони Резніков Олексій пояснив, що додаткову винагороду за участь у бойових діях на період воєнного стану у розмірі 100 тис. грн нараховуватимуть на підставі бойових наказів і розпоряджень військового командування.

Джерело: відеозвернення Резнікова 

Деталі: За словами Резнікова, іноді у рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися.

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Так, для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць. Або приблизно 3000 грн на день.

Кількість днів, які військовослужбовець безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання, визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видаються військовим командуванням різних структур сил оборони.

Міністр пояснив, що наразі військовим нараховуються такі виплати: щомісячне грошове забезпечення (відповідно до посади) і додаткова винагорода від президента (для тих, хто не залучений до бойових дій, - 30 тисяч грн за місяць, або ж 1000 грн в день, для тих, хто бере участь у бойових діях - 100 тис. грн за місяць або ж 3000 за день).

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Платежі розведено на дві частини, тому що розмір щомісячного грошового забезпечення відомий. Він майже однаковий кожного місяця.

А розмір додаткової винагороди за підсумками місяця фінансові служби частин мають порахувати на підставі бойових наказів.

Чим більше днів військовослужбовець провів у бою, тим більшу додаткову винагороду він отримає. Кожного місяця ця сума може суттєво відрізнятися.

Резніков додав, що окремі підрозділи тієї чи іншої бригади можуть знаходитись у бою. У той час як інші перебувати у пункті постійної дислокації, проходити злагодження чи виконувати інші, небойові завдання.

Тому в рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися. 

Він додав, що виплати полоненим військовим будуть нараховувати родинам 

У травні військовим ЗСУ сумарно нарахували 51 млрд гривень, а в червні таких виплат буде - 64,5 млрд грн. Резніков зазначив, що у 2021 році приблизно таку суму заплатили за весь рік. 

Міністр додав, що запише подібне звернення щодо грошового забезпечення і виплат пораненим і родинам загиблих воїнів.

Теми: Збройні силизарплативійнаУкраїна
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