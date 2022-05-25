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Резников объяснил, как будут начислять зарплату военным ВСУ: за май 64,5 млрд грн

Мазуренко Алена Среда, 25 мая 2022, 13:51

Министр обороны Резников Алексей пояснил, что дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях на период военного положения в размере 100 тыс. грн будут начислять на основании боевых приказов и распоряжений военного командования.

Источник: видеообращение Резникова

Детали: По словам Резникова, иногда в рамках одной бригады или даже батальона размер выплат может существенно отличаться.

Так, для воинов, которые участвуют в боях, дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 тысяч гривен в месяц. Или примерно 3000 грн в день.

Количество дней, которые военнослужащий непосредственно находился в бою, выполнял боевые задания, определяется из боевых приказов и распоряжений, которые выдают военным командованием различных структур сил обороны.

Министр пояснил, что в настоящее время военным начисляются следующие выплаты: ежемесячное денежное обеспечение (в соответствии с должностью) и дополнительное вознаграждение от президента (для тех, кто не вовлечен в боевые действия - 30 тысяч грн в месяц, или же 1000 грн в день, для тех, кто участвует в боевых действиях - 100 тыс. грн в месяц или 3000 в день).

 

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Платежи разведены на две части, потому что размер ежемесячного денежного довольствия известен. Он почти одинаковый каждый месяц.

А размер дополнительного вознаграждения по итогам месяца финансовые службы частей должны сосчитать на основании боевых приказов.

Чем больше дней военнослужащий провел в бою, тем большее дополнительное вознаграждение он получит. Каждый месяц эта сумма может существенно отличаться.

Резников добавил, что отдельные подразделения той или иной бригады могут находиться в бою. В то время как другие находятся в пункте постоянной дислокации, проходят согласование или выполняют другие небоевые задачи.

Поэтому в рамках одной бригады или даже батальона размер выплат может существенно отличаться.

Он добавил, что выплаты пленным военным будут начисляться их семьям после их обращения.

В мае военным ВСУ суммарно насчитали 51 млрд гривен, а в июне таких выплат будет – 64,5 млрд грн. Резников отметил, что в 2021 году примерно такую ​​сумму заплатили за весь год.

Министр добавил, что запишет подобное обращение по поводу денежного обеспечения и выплат раненым и семьям погибших воинов.

Темы: Вооруженные силызарплатывойнаУкраина
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