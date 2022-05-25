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Путін даватиме громадянство РФ жителям окупованої території України: видав указ

Альона Мазуренко Середа, 25 травня 2022, 14:26
Путін даватиме громадянство РФ жителям окупованої території України: видав указ
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом у громадянство Росії мешканців окупованих територій Херсонської та Запорізької областей України.

Джерело: Офіційний інтернет-портал правової інформації РФ

Деталі: Новим указом Путіна внесено зміни до тексту документа, яким у квітні 2019 року російська влада спростила отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

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Зокрема, до окупованих регіонів Донеччини та Луганщини додались Херсонщина та окуповані частини Запорізької області.

Передбачено, що заяви про отримання громадянства від жителів цих територій розглядаються не довше трьох місяців.

Зміни набули чинності.

ВІДЕО ДНЯ
 

Передісторія: 

  • Окупаційна влада заявила, що всі жителі Херсонської області матимуть право на отримання російського громадянства, також на окупованій території збираються повернути герб часів Російської імперії.

Теми: громадянствоРосіяПутінокупація
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