Путин будет давать гражданство РФ жителям оккупированной территории Украины: издал указ
Среда, 25 мая 2022, 14:26
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины.
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации РФ
Детали: Новый указ Путина вносит дополнения в текст документа, которым в апреле 2019 года российские власти упростили получение гражданства РФ для жителей оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей.
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В частности, к оккупированным регионам Донецкой и Луганской областей добавились Херсонщина и оккупированные части Запорожской области.
Предусматривается, что заявления о приеме в гражданство от жителей этих территорий должны рассматриваться не дольше трех месяцев.
Изменения вступили в силу.
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Предыстория:
- Оккупационные власти заявили, что все жители Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, также на оккупированной территории собираются вернуть герб времен Российской империи.