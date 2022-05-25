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Путин будет давать гражданство РФ жителям оккупированной территории Украины: издал указ

Алена МазуренкоСреда, 25 мая 2022, 14:26
Путин будет давать гражданство РФ жителям оккупированной территории Украины: издал указ
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации РФ

Детали: Новый указ Путина вносит дополнения в текст документа, которым в апреле 2019 года российские власти упростили получение гражданства РФ для жителей оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей.

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В частности, к оккупированным регионам Донецкой и Луганской областей добавились Херсонщина и оккупированные части Запорожской области.

Предусматривается, что заявления о приеме в гражданство от жителей этих территорий должны рассматриваться не дольше трех месяцев.

Изменения вступили в силу.

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Предыстория:

  • Оккупационные власти заявили, что все жители Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, также на оккупированной территории собираются вернуть герб времен Российской империи.

Темы: гражданствоРосcияПутиноккупация
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