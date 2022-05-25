Путин будет давать гражданство РФ жителям оккупированной территории Украины: издал указ

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации РФ

Детали: Новый указ Путина вносит дополнения в текст документа, которым в апреле 2019 года российские власти упростили получение гражданства РФ для жителей оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей.

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В частности, к оккупированным регионам Донецкой и Луганской областей добавились Херсонщина и оккупированные части Запорожской области.

Предусматривается, что заявления о приеме в гражданство от жителей этих территорий должны рассматриваться не дольше трех месяцев.

Изменения вступили в силу.

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