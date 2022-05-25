Кулеба застеріг від компромісів з Росією задля "коридору" для експорту врожаю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про "коридор" для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час виступу на полях Світового економічного форуму у Давосі.

"Росія зараз займається шантажем, кажучи, що розблокує шляхи експорту для української сільськогосподарської країни, якщо Захід зніме санкції. На жаль, дехто ведеться на це… Так, ми співчуваємо усім у світі, кого торкнуться масштабні наслідки цієї російської блокади. Але закликаю кожного політика, незалежно від його статусу чи країни яку він представляє: перш ніж говорити про зняття санкцій для порятунку дітей від голоду - нехай приїде в Україну, подивитися на загиблих дітей, поговорити з батьками, чиїх дітей гвалтували російські військові - і замовкне", - відреагував Кулеба.

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Він додав, що особисті поїздки іноземних партнерів до звільнених після окупації Ірпеня, Бучі та Бородянки дуже вразили їх і вплинули на позицію тих, хто спершу був налаштований більш стримано.

"Ми маємо протидіяти російському наративу про те, що єдиний спосіб запобігти продовольчій кризі - це зняти санкції з Росії. Потрібно наголошувати на протилежному - що це Росія, і тільки вона відповідальна за глобальну продовольчу кризу. І всі, хто захищає верховенства права і міжнародний порядок, має стояти на цій позиції", - наголосив Дмитро Кулеба.

В іншому виступі на форумі у Давосі він сказав також, що не вірить, що країни Заходу можуть силовим шляхом вирішити питання морської блокади РФ.

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Нагадаємо, 25 травня в МЗС РФ заявили, що готові були би надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море - в обмін на зняття санкцій та "розмінування Україною" акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія.

Перед тим у Кремлі звинуватили Україну і Захід у створенні глобальної продовольчої кризи.