Кулеба предостерег от компромиссов с Россией ради "коридора" для экспорта урожая

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не поддаваться на шантаж России о "коридоре" для украинского урожая через Черное море в обмен на снятие санкций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Россия сейчас занимается шантажом, говоря, что разблокирует пути экспорта для украинской сельскохозяйственной страны, если Запад снимет санкции. К сожалению, некоторые ведутся на это… Да, мы сочувствуем всем в мире, кого коснутся масштабные последствия этой российской блокады. Но призываю каждого политика, независимо от его статуса или страны, которую он представляет: прежде чем говорить о снятии санкций для спасения детей от голода - пусть приедет в Украину посмотреть на погибших детей, поговорить с родителями, чьих детей насиловали российские военные - и замолчит", - отреагировал Кулеба.

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Он добавил, что личные поездки иностранных партнеров в освобожденные после оккупации Ирпень, Бучу и Бородянку потрясли их и повлияли на позицию тех, кто сперва был настроен более сдержанно.

"Мы должны противодействовать российскому нарративу о том, что единственный способ предотвратить продовольственный кризис - это снять санкции с России. Нужно подчеркивать противоположное - что это Россия и только она ответственна за глобальный продовольственный кризис. И все, кто защищает верховенства права и международный порядок, должны стоять на этой позиции", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

В другом выступлении на форуме в Давосе он сказал также, что не верит, что страны Запада могут силовым путем решить вопрос морской блокады РФ.

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Напомним, 25 мая в МИД РФ заявили, что готовы были бы предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море - в обмен на снятие санкций и "разминирование Украиной" акватории Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заминировала сама Россия.

Ранее в Кремле обвинили Украину и Запад в создании глобального продовольственного кризиса.