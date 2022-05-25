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Маневри навколо ворога на сході України не є відступом - Міноборони

Валентина РоманенкоСереда, 25 травня 2022, 16:49
Маневри навколо ворога на сході України не є відступом - Міноборони
Олександр Мотузяник

Ситуація на східній ділянці фронту є дуже динамічною, українська армія вдається до маневрів.

Джерело: речник Міноборони Олександр Мотузяник у медіацентрі "Україна – Укрінформ" 25 травня, відповідаючи на запитання журналістів

Деталі: У Мотузяника поцікавилися, чи можна сказати, що росіяни просуваються вперед, а українське військо відступає на східному напрямку.

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Пряма мова речника МОУ: "Безумовно, на деяких окремих напрямках російські угруповання мають тимчасовий тактичний успіх і, в принципі, це не є таємницею.

Але те, що українські війська там відступають – це абсолютно неправильне трактування цих дій.

На окремих ділянках українські підрозділи ведуть маневрену оборону, тобто де можна - відійти в сторону, змінити позиції, за настання сприятливих умов - провести контрнаступальні дії.

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Там є певні території і населені пункти, які можуть переходити з рук в руки. Там дуже динамічна ситуація, тому я не підтверджую трактування того, що українська армія начебто там відступає. Це абсолютно не так".

Теми: війнаМіноборони
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