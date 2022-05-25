Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Маневры вокруг врага на востоке Украины не являются отступлением - Минобороны

Валентина РоманенкоСреда, 25 мая 2022, 16:49
Маневры вокруг врага на востоке Украины не являются отступлением - Минобороны
Александр Мотузяник

Ситуация на восточном участке фронта очень динамична, украинская армия прибегает к маневрам.

Источник: спикер Минобороны Александр Мотузяник в медиацентре "Украина – Укринформ" 25 мая, отвечая на вопросы журналистов

Детали: У Мотузяника поинтересовались, можно ли сказать, что россияне продвигаются вперед, а украинское войско отступает на восточном направлении.

Реклама:

Прямая речь спикера МОУ: "Безусловно, на некоторых отдельных направлениях российские группировки имеют временный тактический успех и, в принципе, это не секрет.

Но то, что украинские войска там отступают – это совершенно неправильная трактовка этих действий.

На отдельных участках украинские подразделения ведут маневренную оборону, то есть где можно – отойти в сторону, сменить позиции, при наступлении благоприятных условий – произвести контрнаступательные действия.

ВИДЕО ДНЯ

Там есть определенные территории и населенные пункты, которые могут переходить из рук в руки. Там очень динамичная ситуация, поэтому я не подтверждаю трактовку того, что украинская армия якобы там отступает. Это совершенно не так".

Темы: войнаМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
война
Россияне потратили 60% времени и ресурсов на первую линию обороны, которую прорвали ВСУ — Тарнавский
На Таврийском направлении россияне за сутки потеряли 289 человек
Россияне в Угледаре попали в многоэтажку: убиты два человека, еще двое ранены
Последние новости
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
Все новости...
Реклама: