Маневры вокруг врага на востоке Украины не являются отступлением - Минобороны

Ситуация на восточном участке фронта очень динамична, украинская армия прибегает к маневрам.

Источник: спикер Минобороны Александр Мотузяник в медиацентре "Украина – Укринформ" 25 мая, отвечая на вопросы журналистов

Детали: У Мотузяника поинтересовались, можно ли сказать, что россияне продвигаются вперед, а украинское войско отступает на восточном направлении.

Прямая речь спикера МОУ: "Безусловно, на некоторых отдельных направлениях российские группировки имеют временный тактический успех и, в принципе, это не секрет.

Но то, что украинские войска там отступают – это совершенно неправильная трактовка этих действий.

На отдельных участках украинские подразделения ведут маневренную оборону, то есть где можно – отойти в сторону, сменить позиции, при наступлении благоприятных условий – произвести контрнаступательные действия.

Там есть определенные территории и населенные пункты, которые могут переходить из рук в руки. Там очень динамичная ситуация, поэтому я не подтверждаю трактовку того, что украинская армия якобы там отступает. Это совершенно не так".