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Росіяни знову скаржаться на обстріли сіл у Бєлгородській області

Денис КарловськийСереда, 25 травня 2022, 17:05
розташування села журавльовка. мапа: google maps

Губернатор Бєлґородської області Вячеслав Гладков твердить, що Україна буцімто вкотре обстріляла прикордонні населені пункти в Росії.

Джерело: telegram-канал Гладкова

Пряма мова Гладкова: "Триває обстріл з боку України нашого села Журавльовка.

Є один постраждалий – молодий чоловік з глибоким осколковим пораненням. Поки не розуміємо, як він опинився в селі. Мешканці кілька тижнів тому були виселені з Журавльовки і Нехотєєвки. Але обов’язково розберемся. Йому зараз надають необхідну медичну допомогу".

Деталі: За даними російської влади, внаслідок цих обстрілів постраждало 5 домогосподарств у Журальовці.

Жодних світлин Гладков до свого допису не додав. Також не зрозуміло, за яким принципом визначається належність снарядів до підрозділів Збройних сил України, адже поблизу кордону Росії й України в цьому місці розміщено окупаційні підрозділи ЗС РФ.

Що було раніше: 19 травня влада Курської області заявляла про обстріли прикордонних сіл з боку України, але жертв не було.

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Теми: РосіяобстрілкордонХарківська область
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