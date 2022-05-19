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Росіяни знову скаржаться, що їх "обстріляли", але жертв і руйнувань нема

Мазуренко Альона Четвер, 19 травня 2022, 23:30
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Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що прикордонні території Росії обстріляли зі сторони України, але жертв немає. 

Джерело: Старовойт в Telegram

Деталі: За словами Старовойта, з боку України росіяни зафіксували "мінометний обстріл" у селах Дронівка та Олексіївка у Глушківському районі Курської області.

Водночас, російський губернатор заявив, що внаслідок події постраждалих та руйнувань немає: "Вогнем у відповідь агресія супротивника була придушена", а російські військові "контролюють" ситуацію.

Що передувало: 19 травня Старовойт заявив про "атаку ворога" на спиртзавод у населеному пункті Тьоткіно.

Старовойт заявляв у середу ввечері, що "противник" обстріляв село Олексіївка вже втретє, а також село Тьоткіне.

Крім того, 17 травня Старовойт заявляв, що прикордонне село Олексіївка було обстріляне з "великокаліберної зброї".

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Також про обстріли з боку України періодично заявляють у Бєлгородській області РФ. 

При цьому російські війська продовжують обстрілювати українські населені пункти в Чернігівській та Сумській областях. 

Теми: РосіяобстрілвійнаУкраїна
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