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Россияне снова жалуются на обстрелы сел в Белгородской области

Денис КарловскийСреда, 25 мая 2022, 17:05
Россияне снова жалуются на обстрелы сел в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что Украина в очередной раз обстреляла пограничные населенные пункты в России.

Источник: telegram-канал Гладкова

Прямая речь Гладкова: "Идёт обстрел со стороны Украины нашего села Журавлёвка.

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сть один пострадавший - молодой человек с глубоким осколочным ранением. Пока не понимаем, как он оказался в селе. Жители несколько недель назад были переселены из Журавлевки и Нехотеевки. Но обязательно разберёмся. Ему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь".

Детали: По данным российских властей, в результате этих обстрелов пострадали 5 домохозяйств в Журалевке.

Никаких фотографий Гладков к своему сообщению не прибавил. Также непонятно, по какому принципу определяется принадлежность снарядов к подразделениям Вооруженных сил Украины, ведь вблизи границ России и Украины в этом месте размещены оккупационные подразделения ВС РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: 19 мая власти Курской области заявляли об обстрелах пограничных сел со стороны Украины, но жертв не было.

Темы: РосcияобстрелграницаХарьковская область
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