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Харківщина: викрадену окупантами селищну голову звільнили – очільник ОВА

Валентина РоманенкоСереда, 25 травня 2022, 17:45
Харківщина: викрадену окупантами селищну голову звільнили – очільник ОВА
колаж "Суспільного"

Окупанти відпустили затриману раніше голову Дворічанської громади на Харківщині Галину Турбабу.

Джерело: голова Харківської ОВ Олег Синегубов, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Це стійка жінка, це справжня патріотка нашої держави. Ми з нею спілкувалися. Я не розкриватиму деталі її звільнення, але на даний момент її вже відпустили".

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Деталі: На брифінгу 25 травня Синегубов повідомив, що зараз Турбаба знаходиться на території громади, яка тимчасово окупована ЗС РФ.

Що передувало: 22 травня голова Харківської ОВ повідомив про викрадення Галини Турбаби. За його інформацією, на той момент окупанти утримували голову Дворічанської громади вже 4 дні.

Теми: Харківська областьвійна
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