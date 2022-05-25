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Харьковщина: похищенная оккупантами поселковая голова освобождена - глава ОВА

Валентина РоманенкоСреда, 25 мая 2022, 17:45
коллаж "Суспільного"

Оккупанты отпустили задержанную ранее голову Двуречанской громады Харьковской области Галину Турбабу.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Это стойкая женщина, это настоящая патриотка нашего государства. Мы с ней общались. Я не буду раскрывать детали ее освобождения, но на данный момент ее уже отпустили".

Детали: На брифинге 25 мая Синегубов сообщил, что на данный момент Турбаба находится на территории общины, которая временно оккупирована ВС РФ.

Что предшествовало: 22 мая глава Харьковской ОВА сообщил о похищении Галины Турбабы. По его информации, на тот момент оккупанты удерживали голову Двуречанской громады уже 4 дня.

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Темы: Харьковская областьвойна
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