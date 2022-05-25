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Харківщина: від обстрілів у захопленій Балаклії загинув пенсіонер, ще семеро поранені

Денис КарловськийСереда, 25 травня 2022, 18:09
Фото ілюстративне: getty images

Унаслідок обстрілів російських окупантів по Балаклеї на Харківщині загинув 64-річний чоловік, і ще сім людей дістали поранення, зокрема 9-річна дитина.

Джерело: директор Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації Максим Хаустов в коментарі "Суспільному", радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова

Пряма мова Хаустова: "Пропустили (до Харкова – ред.) тільки дівчинку. Всі інші у Куп’янській ЦРЛ (Куп'янськ тимчасово окупований РФ — ред.). Дитина з батьком у Харкові. Є інформація, що серед поранених багато тяжких. Про їхній стан не можемо сказати".

Деталі: Факт обстрілів підтвердив у коментарі "Суспільному також очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Водночас за попередніми даними волонтерки і радники голови Харківської облради Попової в місті загинуло двоє людей.

Українська влада не може оперативно установити кількість постраждалих, адже Балаклія перебуває під російською окупацією. Із початку травня російські загарбники заблокували в’їзд та виїзд з міста для цивільного населення.

Представники Харківської ОВА раніше повідомляли, що в деяких захоплених населених пунктах області російські окупанти влаштовують провокації, аби звинуватити в злочинах проти цивільного населення Збройні сили України.

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Нагадаємо: Учора 24 травня внаслідок обстрілів у Дергачівській громаді загинула жінка, а чоловік дістав поранення.

Теми: Харківська областьобстрілокупаціяжертви
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