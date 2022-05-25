Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Харківщина: від обстрілів у захопленій Балаклії загинув пенсіонер, ще семеро поранені

Денис КарловськийСереда, 25 травня 2022, 18:09
Харківщина: від обстрілів у захопленій Балаклії загинув пенсіонер, ще семеро поранені
Фото ілюстративне: getty images

Унаслідок обстрілів російських окупантів по Балаклеї на Харківщині загинув 64-річний чоловік, і ще сім людей дістали поранення, зокрема 9-річна дитина.

Джерело: директор Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації Максим Хаустов в коментарі "Суспільному", радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова

Пряма мова Хаустова: "Пропустили (до Харкова – ред.) тільки дівчинку. Всі інші у Куп’янській ЦРЛ (Куп'янськ тимчасово окупований РФ — ред.). Дитина з батьком у Харкові. Є інформація, що серед поранених багато тяжких. Про їхній стан не можемо сказати".

Реклама:

Деталі: Факт обстрілів підтвердив у коментарі "Суспільному також очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Водночас за попередніми даними волонтерки і радники голови Харківської облради Попової в місті загинуло двоє людей.

Українська влада не може оперативно установити кількість постраждалих, адже Балаклія перебуває під російською окупацією. Із початку травня російські загарбники заблокували в’їзд та виїзд з міста для цивільного населення.

ВІДЕО ДНЯ

Представники Харківської ОВА раніше повідомляли, що в деяких захоплених населених пунктах області російські окупанти влаштовують провокації, аби звинуватити в злочинах проти цивільного населення Збройні сили України.

Нагадаємо: Учора 24 травня внаслідок обстрілів у Дергачівській громаді загинула жінка, а чоловік дістав поранення.

Теми: Харківська областьобстрілокупаціяжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Харківська область
"Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість". Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп'янська
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: