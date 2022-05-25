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Харьковщина: от обстрелов в захваченной Балаклее погиб пенсионер, еще семеро ранены

Денис КарловскийСреда, 25 мая 2022, 18:09
фото иллюстративное: getty images

В результате обстрелов российских оккупантов по Балаклее на Харьковщине погиб 64-летний мужчина, и еще семь человек получили ранения, в том числе 9-летний ребенок.

Источник: директор Департамента здравоохранения Харьковской областной военной администрации Максим Хаустов в комментарии "Суспільне", советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова

Прямая речь Хаустова: "Пропустили (в Харьков – ред.) только девочку. Все остальные в Купянской ЦРБ (Купянск временно оккупирован РФ — ред.). Ребенок с отцом в Харькове. Есть информация, что среди раненых много тяжелых. Об их состоянии не можем сказать".

Детали: Факт обстрелов подтвердил в комментарии "Суспільне" также и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В то же время, по предварительным данным волонтера и советника главы Харьковского облсовета Поповой в городе погибли два человека.

Украинские власти не могут оперативно установить количество пострадавших, так как Балаклея находится под российской оккупацией. С начала мая российские захватчики заблокировали въезд и выезд из города для гражданского населения.

Представители Харьковской ОВ ранее сообщали, что в некоторых захваченных населенных пунктах области российские оккупанты устраивают провокации, чтобы обвинить в преступлениях против гражданского населения Вооруженные силы Украины.

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Напомним: Вчера 24 мая в результате обстрелов в Дергачевской громаде погибла женщина, а мужчина получил ранения.

Темы: Харьковская областьобстрелоккупацияжертвы
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