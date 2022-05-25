На тлі військових провалів в Україні в РФ планують закрутити гайки своїм громадянам

У російську Думу внесено законопроєкт, за яким перехід " на сторону противника" за умов збройного конфлікту чи військових дій проти Росії вважатиметься держзрадою. Також планується посилити інші покарання, як для військовослужбовців, так і для звичайних громадян.

Джерело: РБК

Деталі: Група депутатів "Єдиної Росії" внесла до Держдуми РФ законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності, зокрема, за "публічні заклики до дій проти безпеки Росії" та за співпрацю з міжнародними організаціями.

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Серед нових ідей російських депутатів - покарання до 20 років позбавлення волі за участь росіянина у військових діях за кордоном "з метою, що суперечить інтересам Російської Федерації".

Також перехід на бік противника за умов збройного конфлікту російські депутати пропонують прирівняти до державної зради.

Якщо закон буде прийнято, то по нових нормах росіян каратимуть за "конфіденційну співпрацю зі спеціальною службою іноземної держави, міжнародною чи іноземною організацією або з їхніми представниками". Санкція – до 8 років в'язниці.

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До Кримінального кодексу РФ депутати також пропонують додати статтю 280.4 "Публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави". Покарання за нею може досягати 4 років позбавлення волі, з обтяжливими обставинами — 6 років позбавлення волі.