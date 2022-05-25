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На фоне военных провалов в Украине в РФ планируют закрутить гайки своим гражданам

Светлана КизиловаСреда, 25 мая 2022, 18:20

В российскую Думу внесен законопроект, согласно которому переход "на сторону противника" в условиях вооруженного конфликта или военных действий против России будет считаться госизменой. Также планируется ужесточить и другие наказания, как для военнослужащих, так и для обычных граждан.

Источник: РБК

Детали: Группа депутатов "Единой России" внесла в Госдуму РФ законопроект о введении уголовной ответственности в том числе за "публичные призывы к действиям против безопасности России" и за сотрудничество с международными организациями.

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Среди новых идей российских депутатов - наказание до 20 лет лишения свободы за участие россиянина в военных действиях за рубежом "в целях, противоречащих интересам Российской Федерации".

Также переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта российские депутаты предлагают приравнять к государственной измене.

Если закон будет принят, то по нему россиян будут наказывать за "конфиденциальное сотрудничество со специальной службой иностранного государства, международной или иностранной организацией либо с их представителями". Санкция — срок до 8 лет  втюрьме.

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В Уголовный кодекс РФ депутаты также предлагают добавить статью 280.4 "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". Наказание по ней может достигать 4 лет лишения свободы, с отягчающими обстоятельствами — 6 лет лишения свободы.

Темы: Росcиязаконодательствовойна
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