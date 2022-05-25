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Известный литовский журналист собирает деньги для Украины на "Байрактары"

Денис КарловскийСреда, 25 мая 2022, 20:33
модель Bayraktar-B в Турции. фото иллюстративное: getty images

Известный литовский журналист Андрюс Тапинас получил согласие от турецкого правительства о приобретении "Байрактара" для Вооруженных сил Украины, и насобирал уже более 800 тысяч евро из 5 миллионов.

Источник: facebook-страница Тапинаса

Прямая речь Тапинаса: "Наше время пришло.

Министерства обороны Литвы и Турции "дали зеленый свет", а сам производитель тоже дал согласие.

И теперь у меня в голове одно слово – "Байрактар"!

Украинские защитники наносят удар ночью. Жуткий убийца российской армии. Беспилотный оперативно-тактический аппарат, оснащенный высокоточными снарядами с лазерным прицелом и противотанковыми ракетами класса "воздух – земля".

Во время войны в Украине, "Байрактары" уже неоднократно уничтожали пункты управления, танки и реактивные системы залпового огня россиян. Скорее всего, "Байрактары" сыграли роль в крушении крейсера "Москва", уничтожив противовоздушные комплексы на борту. В начале мая "Байракторы" атаковали и уничтожили два патрульных катера россиян на острове Змеином.

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И вот сейчас – возможно, впервые в истории – граждане одного государства могут приобрести своими силами и передать другому государству вооружение такого уровня.

Давайте поднимем "Байрактар" в небо непоколебимой Украины! Пусть это станет выдающимся моментом, когда Украина и Литва вместе поднимут мечи к обороне. Настало время гнева! Пришла пора мести!"

Детали: Тапинас призвал всех желающих не только приложиться к сбору средств, но и лично позвонить по телефону или написать по меньшей мере 5 друзьям, родственникам и коллегам и рассказать об этой инициативе. Кроме того, он просит активно распространять эту информацию в соцсетях.

В сообщении он добавил данные банковского счета, на котором собирают средства для приобретения "Байрактаров".

В течение первых шести часов после публикации сообщения (по состоянию на 19:30 по Киеву) на счету собрали уже более 860 тысяч евро. Тапинас говорит, что в настоящее время ежеминутно приходит около 1400 евро, хотя сначала на счета перечисляли около 2600 евро ежеминутно.

Справка: Тапинас является известным телеведущим в Литве, который ведет популярные авторские программы, в частности "Держитесь там". В 2020 году он провел успешные кампании по сбору средств для лечения тяжелобольных пациентов во время пандемии COVID-19, а в 2021 году собрал средства для искателей убежища в Литве во время провокаций белорусских силовиков на границе.

Темы: байрактарЛитваволонтерыоружие
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