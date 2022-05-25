У Херсоні окупанти знищили пам’ятник прикордонникам
Середа, 25 травня 2022, 21:18
Російські окупанти демонтували меморіал прикордонникам у сквері імені Шмідта в Херсоні.
Джерело: очевидці з місця подій в коментарі УП
Деталі: Російські загарбники відламали символ Державної прикордонної служби від пам’ятника.
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На меморіалі було написано "Безпека кордону – могутність Держави".
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Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Херсон перебуває під російською окупацією з початку березня.
- 25 травня російський президент Володимир Путін підписав указ про спрощене набуття громадянства РФ мешканцями захоплених територій України, включно з Херсонщиною.