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У Херсоні окупанти знищили пам’ятник прикордонникам

Денис КарловськийСереда, 25 травня 2022, 21:18

Російські окупанти демонтували меморіал прикордонникам у сквері імені Шмідта в Херсоні.

Джерело: очевидці з місця подій в коментарі УП

Деталі: Російські загарбники відламали символ Державної прикордонної служби від пам’ятника. 

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На меморіалі було написано "Безпека кордону – могутність Держави".

Демонтаж пам'ятника прикордонникам у сквері 25 травня
Демонтаж пам'ятника прикордонникам у сквері 25 травня
Фото: УП
Вигляд пам'ятника до російської окупації
Вигляд пам'ятника до російської окупації

Читайте також: Росіяни хочуть змусити людей себе полюбити. Як Херсон живе кілька місяців під окупацією 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Херсон перебуває під російською окупацією з початку березня.
  • 25 травня російський президент Володимир Путін підписав указ про спрощене набуття громадянства РФ мешканцями захоплених територій України, включно з Херсонщиною.

Теми: ХерсонокупаціякультураРосія
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