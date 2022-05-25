У Херсоні окупанти знищили пам’ятник прикордонникам

Російські окупанти демонтували меморіал прикордонникам у сквері імені Шмідта в Херсоні.

Джерело: очевидці з місця подій в коментарі УП

Деталі: Російські загарбники відламали символ Державної прикордонної служби від пам’ятника.

На меморіалі було написано "Безпека кордону – могутність Держави".

Демонтаж пам'ятника прикордонникам у сквері 25 травня Фото: УП

Вигляд пам'ятника до російської окупації

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Передісторія:

Херсон перебуває під російською окупацією з початку березня.

25 травня російський президент Володимир Путін підписав указ про спрощене набуття громадянства РФ мешканцями захоплених територій України, включно з Херсонщиною.