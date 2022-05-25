В Херсоне оккупанты уничтожили памятник пограничникам
Среда, 25 мая 2022, 21:18
Российские оккупанты демонтировали мемориал пограничникам в сквере имени Шмидта в Херсоне.
Источник: очевидцы с места событий в комментарии УП
Детали: Российские захватчики отломили символ Государственной пограничной службы от памятника.
На мемориале было написано "Безопасность границы – могущество государства".
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Предыстория:
- Херсон находится под российской оккупацией с начала марта.
- 25 мая российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном обретении гражданства РФ жителями захваченных территорий Украины, включая Херсонскую область.
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