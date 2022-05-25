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В Херсоне оккупанты уничтожили памятник пограничникам

Денис КарловскийСреда, 25 мая 2022, 21:18

Российские оккупанты демонтировали мемориал пограничникам в сквере имени Шмидта в Херсоне.

Источник: очевидцы с места событий в комментарии УП

Детали: Российские захватчики отломили символ Государственной пограничной службы от памятника.

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На мемориале было написано "Безопасность границы – могущество государства".

Демонтаж пам'ятника прикордонникам у сквері 25 травня
Демонтаж памятника пограничникам в сквере 25 мая
Фото: УП
Вигляд пам'ятника до російської окупації
Вид памятника до российской оккупации

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Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Херсон находится под российской оккупацией с начала марта.
  • 25 мая российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном обретении гражданства РФ жителями захваченных территорий Украины, включая Херсонскую область.

Темы: ХерсоноккупациякультураРосcия
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