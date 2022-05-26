Окупанти пригнали в Мелітополь ешелон знятих з консервації танків Т-62 – ОВА

На Запоріжжі російські загарбники пригнали в Мелітополь ешелон застарілих танків Т-62, а також 30 одиниць техніки в селище Кирилівка.

Джерело: Telegram Запорізької ОВА

Дослівно: "Ешелон застарілих танків Т-62, який росіяни все-таки зняли з консервації, сьогодні (25 травня – ред.) прибув до Мелітополя".

"…до селища Кирилівка зайшло 30 одиниць російської техніки. За повідомленням місцевих жителів, майже на кожному перехресті стоять БТРи.

Також є ймовірність, що кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів та, у результаті, постраждати від мародерства, як це було у Бердянську.

Телеграм-канали окупантів повідомляють, що почалася підготовка інфраструктури та співробітників для видачі російських паспортів мешканцям Запорізької області".

Нагадаємо: Як раніше повідомляв Генштаб, за результатами втрат у ході бойових дій, ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну.

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У вівторок окупанти повторно взяли у полон голову Кирилівської громади Івана Малєєва, який вже перебував у полоні у квітні та був звільнений, а також його заступника Ігоря Коробку.