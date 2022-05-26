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Оккупанты пригнали в Мелитополь эшелон снятых с консервации танков Т-62 – ОВА

Ольга ГлущенкоЧетверг, 26 мая 2022, 01:26
фото: ru.wikipedia

НаВ Запорожье российские захватчики пригнали в Мелитополь эшелон устаревших танков Т-62, а также 30 единиц техники в поселок Кирилловка.

Источник: Telegram Запорожской ОВА

Дословно: "Эшелон устаревших танков Т-62, который россияне все-таки сняли с консервации, сегодня (25 мая – ред.) прибыл в Мелитополь".

В поселок Кирилловка зашло 30 единиц российской техники. По сообщению местных жителей, почти на каждом перекрестке стоят БТРы.

Также есть вероятность, что кирилловские базы отдыха могут стать убежищем для оккупантов и, в результате, пострадать от мародерства, как это было в Бердянске.

Телеграмм-каналы оккупантов сообщают, что началась подготовка инфраструктуры и сотрудников для выдачи российских паспортов жителям Запорожской области".

Напомним: Как ранее сообщал Генштаб, по результатам потерь в ходе боевых действий, враг вынужден снимать с хранения танки Т-62 для комплектования формируемых для отправки в Украину резервных батальонных тактических групп.

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Во вторник оккупанты повторно взяли в плен главу Кирилловской общины Ивана Малеева, который уже находился в плену в апреле и был освобожден, а также его заместителя Игоря Коробку.

Темы: Запорожская областьМелитопольвойнаРосcия
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