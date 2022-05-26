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Окупанти готують наступ на Сіверськ і прискорюють битву за Сєвєродонецьк – ISW

Ольга Глущенко Четвер, 26 травня 2022, 03:55
українські військові, фото: ОК Південь

Американські аналітики вивчення війни припускають, що росіяни можуть провести наземний наступ для захоплення Сєвєродонецька у найближчі дні.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: ISW повідомляє про зміну тактики ведення боїв російськими загарбниками, а також про посилення наступу на Сєвєродонецьк.

Ключові висновки експертів ISW:

  • Російські війська визначили пріоритетне просування на схід і захід від Попасної, щоб перерізати українські наземні лінії комунікації на південний захід від Сєвєродонецька та завершити оточення Луганської області.
  • Росіяни, ймовірно, увійшли в Лиман і можуть використовувати його для координації просування на південний схід від Ізюма для початку наступу на Сіверськ.
  • Окупанти можуть розпочати битву за Сєвєродонецьк до того, як повністю відріжуть українські наземні лінії комунікації на південний захід і північний захід від Сєвєродонецька.
  • Російські війська завдали удару по місту Запоріжжя, намагаючись зруйнувати ключовий логістичний центр для українських військ, які діють на сході.

Крім того, інститут, аналізуючи заяви глави міліції так званої "ДНР" Едуарда Басуріна, повідомляє, що Росія створюватиме "менші котли", щоб позбавити українські війська матеріально-технічного забезпечення та підкріплення, замість широкомасштабного оточення на адміністративній межі Донецької області.

Також, на думку експертів ISW, "російським військам може знадобитися провести наземний наступ на Сєвєродонецьк у найближчі дні".

В інституті повідомляють, що 25 травня російські війська обстріляли залізничні колії поблизу Авдіївки, що, ймовірно, призведе до подальшого розхитування логістики українців у цьому районі.

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Теми: війна
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