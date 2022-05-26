Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты готовят наступление на Сиверск и ускоряют битву за Северодонецк – ISW

Ольга ГлущенкоЧетверг, 26 мая 2022, 03:55
Оккупанты готовят наступление на Сиверск и ускоряют битву за Северодонецк – ISW
украинские военные, фото: ОК Юг

Американские аналитики изучения войны предполагают, что россияне могут провести наземное наступление для захвата Северодонецка в ближайшие дни.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: ISW сообщает об изменении тактики ведения боев российскими захватчиками, а также об усилении наступления на Северодонецк.

Реклама:

Ключевые выводы экспертов ISW:

  • Российские войска определили приоритетное продвижение к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии коммуникации к юго-западу от Северодонецка и завершить оцепление Луганской области.
  • Россияне, вероятно, вошли в Лиман и могут использовать его для координации продвижения к юго-востоку от Изюма для начала наступления на Сиверск.
  • Оккупанты могут начать битву за Северодонецк до того, как полностью отрежут украинские наземные линии коммуникации к юго-западу и северо-западу от Северодонецка.
  • Российские войска нанесли удар по городу Запорожье, пытаясь разрушить ключевой логистический центр для украинских войск, действующих на востоке.

Кроме того, институт, анализируя заявления главы милиции так называемой "ДНР" Эдуарда Басурина, сообщает, что Россия будет создавать "меньшие котлы", чтобы лишить украинские войска материально-технического обеспечения и подкрепления, вместо широкомасштабного окружения на административной границе Донецкой области.

Также, по мнению экспертов ISW, "российским войскам может понадобиться провести наземное наступление на Северодонецк в ближайшие дни".

ВИДЕО ДНЯ

В институте сообщают, что 25 мая российские войска обстреляли железнодорожные пути вблизи Авдеевки, что, вероятно, приведет к дальнейшему расшатыванию логистики украинцев в этом районе.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Россияне могут открыть огонь из захваченного украинского катера – ОК "Юг"
Россия жестко наступает на востоке, нам нужно оружие – Зеленский
ПВО сбила в Хмельницкой области вражескую ракету
Оккупанты пригнали в Мелитополь эшелон снятых с консервации танков Т-62 – ОВА
Последние новости
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
Все новости...
Реклама: