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Оккупанты готовят наступление на Сиверск и ускоряют битву за Северодонецк – ISW

Ольга ГлущенкоЧетверг, 26 мая 2022, 03:55
украинские военные, фото: ОК Юг

Американские аналитики изучения войны предполагают, что россияне могут провести наземное наступление для захвата Северодонецка в ближайшие дни.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: ISW сообщает об изменении тактики ведения боев российскими захватчиками, а также об усилении наступления на Северодонецк.

Ключевые выводы экспертов ISW:

  • Российские войска определили приоритетное продвижение к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии коммуникации к юго-западу от Северодонецка и завершить оцепление Луганской области.
  • Россияне, вероятно, вошли в Лиман и могут использовать его для координации продвижения к юго-востоку от Изюма для начала наступления на Сиверск.
  • Оккупанты могут начать битву за Северодонецк до того, как полностью отрежут украинские наземные линии коммуникации к юго-западу и северо-западу от Северодонецка.
  • Российские войска нанесли удар по городу Запорожье, пытаясь разрушить ключевой логистический центр для украинских войск, действующих на востоке.

Кроме того, институт, анализируя заявления главы милиции так называемой "ДНР" Эдуарда Басурина, сообщает, что Россия будет создавать "меньшие котлы", чтобы лишить украинские войска материально-технического обеспечения и подкрепления, вместо широкомасштабного окружения на административной границе Донецкой области.

Также, по мнению экспертов ISW, "российским войскам может понадобиться провести наземное наступление на Северодонецк в ближайшие дни".

В институте сообщают, что 25 мая российские войска обстреляли железнодорожные пути вблизи Авдеевки, что, вероятно, приведет к дальнейшему расшатыванию логистики украинцев в этом районе.

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Темы: война
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