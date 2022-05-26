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Радник Постпредства України при ООН пояснив, для чого Росія викрадає дітей

Ольга Глущенко Четвер, 26 травня 2022, 06:44
Радник Постпредства України при ООН пояснив, для чого Росія викрадає дітей
фото: Gettу Images

Росія викрадає з України дітей і перевозить на свою територію з метою знищення української нації.

Джерело: заява радника Постпредства України при ООН Сергія Дворника, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Викрадання щонайменше 230 тисяч українських дітей серед 1,4 млн громадян України, насильно депортованих до Росії, є злочином, спрямованим на знищення української нації шляхом позбавлення її молодих поколінь, що є сучасним проявом колоніалізму".

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Деталі: Він зазначив, що внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів українських міст загинули десятки тисяч мирних жителів, багато людей отримали поранення. Майже 220 тисяч людей втратили свої будинки.

Мільйони громадян були змушені залишити окуповані або постраждалі від війни території. 8 млн. стали внутрішньо переміщеними особами, 6,5 млн. виїхали з України як біженці.

"Ми не сумніваємося, що в російських військових стратегіях ця криза біженців була передбачена як один із успішних результатів війни. Так само як і продовольча криза", – зазначив Двірник.

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Проте, за його словами, Росія недооцінила готовність допомагати, гостинність та прихильність до українців наших сусідів та інших друзів.

"Росія цілеспрямовано нападає на українське громадянське населення у рамках своєї військової стратегії у стилі нацизму", – сказав він.

Вбивства, тортури, незаконні затримання, насильницька депортація, позбавлення прав власності, напади на цивільну інфраструктуру по всій Україні, конфіскація зерна у місцевих фермерів – ось далеко не повний перелік злочинів Росії проти цивільного населення України, нагадав дипломат.

Теми: ООНРосіявійнадіти
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