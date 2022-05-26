Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Постпред України при ООН пояснив, для чого Росія викрадає дітей

Ольга Глущенко Четвер, 26 травня 2022, 06:44
фото: Gettу Images

Росія викрадає з України дітей і перевозить на свою територію з метою знищення української нації.

Джерело: заява Постпредства України при ООН Сергія Дворника, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Викрадання щонайменше 230 тисяч українських дітей серед 1,4 млн громадян України, насильно депортованих до Росії, є злочином, спрямованим на знищення української нації шляхом позбавлення її молодих поколінь, що є сучасним проявом колоніалізму".

Деталі: Він зазначив, що внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів українських міст загинули десятки тисяч мирних жителів, багато людей отримали поранення. Майже 220 тисяч людей втратили свої будинки.

Мільйони громадян були змушені залишити окуповані або постраждалі від війни території. 8 млн. стали внутрішньо переміщеними особами, 6,5 млн. виїхали з України як біженці.

"Ми не сумніваємося, що в російських військових стратегіях ця криза біженців була передбачена як один із успішних результатів війни. Так само як і продовольча криза", – зазначив Двірник.

Проте, за його словами, Росія недооцінила готовність допомагати, гостинність та прихильність до українців наших сусідів та інших друзів.

ВІДЕО ДНЯ

"Росія цілеспрямовано нападає на українське громадянське населення у рамках своєї військової стратегії у стилі нацизму", – сказав він.

Вбивства, тортури, незаконні затримання, насильницька депортація, позбавлення прав власності, напади на цивільну інфраструктуру по всій Україні, конфіскація зерна у місцевих фермерів – ось далеко не повний перелік злочинів Росії проти цивільного населення України, нагадав дипломат.

Теми: ООНРосіявійнадіти
Головне сьогодні

"Одна з найбільш смертоносних битв": NYT дізнався, як ЗСУ розгромили росіян на Сіверському Донці

фотоЕкснардеп Балицький допомагав окупантам в Запорізькій області – СБУ

інфографіка 92% українців ставляться до Росії погано, але 2% досі ставляться добре

Саміт ЄС пообіцяє озброювати Україну і утримається від заклику припинити вогонь - ЗМІ

Росія провалила операції елітних підрозділів в Україні зі значними втратами - розвідка Британії

У Маріуполі росіяни "вчитимуть" дітей все літо, щоб русифікувати. Україномовні книжки знищать

Усі новини...
ООН
США закликають проголосувати за нові санкції проти Північної Кореї
Генсек ООН визнав, що загроза ядерної війни стала реальною
Пєсков про дипломата РФ із ООН, який звільнився через війну: Він проти нас
Останні новини
14:21
Зеркаль: Україна могла б вплинути на Угорщину нафтопроводом "Дружба"
14:12
ФОТОВлада Курської області вкотре заявила про обстріли з боку України: поранений учитель
14:08
У Зеленського хочуть переосмислити необхідність Конституційного суду
14:02
За три місяці повномасштабної війни Нацбанк "надрукував" вже 120 мільярдів гривень
14:01
Туреччина веде переговори Україною і Росією щодо "коридору" для зерна - Reuters
13:33
Майбутнє українського парламенту під час війни: два можливих сценарії
13:30
"Музей згорів за лічені хвилини": як рятували картини Примаченко з вогню під час окупації
13:30
Хабек: ЄС все ще може погодити нафтове ембарго. Якщо ні – розгляне альтернативу
13:24
Канцлер Німеччини: Путін не повинен виграти свою війну
13:15
Москва чекає від Києва прийняття окупації територій
Усі новини...