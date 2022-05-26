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Постпред Украины при ООН объяснил, зачем Россия похищает детей

Ольга ГлущенкоЧетверг, 26 мая 2022, 06:44
фото: Gettу Images

Россия угоняет из Украины детей и перевозит на свою территорию с целью уничтожения украинской нации.

Источник: заявление Постпредства Украины при ООН Сергея Дворника, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Похищение, по меньшей мере, 230 тысяч украинских детей в числе 1,4 млн граждан Украины, насильственно депортированных в россию, является преступлением, направленным на уничтожение украинской нации путем лишения ее молодых поколений, что является современным проявлением колониализма".

Детали: Он отметил, что в результате ракетных и артиллерийских обстрелов украинских городов погибли десятки тысяч мирных жителей, многие получили ранения. Около 220 тысяч человек потеряли свои дома.

Миллионы граждан были вынуждены покинуть оккупированные или пострадавшие от войны территории. 8 млн стали внутренне перемещенными лицами, 6,5 млн выехали из Украины как беженцы.

"Мы не сомневаемся, что в российских военных стратегиях этот кризис беженцев был предсказан как один из успешных результатов войны. Равно как и продовольственный кризис", – отметил Дворник.

Однако, по его словам, Россия недооценила готовность помогать, гостеприимство и приверженность украинцам наших соседей и другим друзьям.

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"Россия целенаправленно нападает на украинское гражданское население в рамках своей военной стратегии в стиле нацизма", – сказал он.

Убийства, пытки, незаконные задержания, насильственная депортация, лишение прав собственности, нападения на гражданскую инфраструктуру по всей Украине, конфискация зерна у местных фермеров – вот далеко не полный список преступлений России против гражданского населения Украины, напомнил дипломат.

Темы: ООНРосcиявойнадети
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