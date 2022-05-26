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Села Херсонщини обстрілюють, місцеві думають "розбірки окупантів" 

Олена РощінаЧетвер, 26 травня 2022, 08:05

У Херсонській області обстрілюють села, місцевий депутат Дмитро Бурлай припускає, що різні угрупування окупантів з'ясовують стосунки між собою.

Джерело: Дмитро Бурлай із Нововоронцовська у групі "Новини Нововоронцовщини" у Facebook

Деталі: За словами Бурлая, села Нововоскресенське й Дудчани зазнали обстрілів 24 травня. 

За слів очевидців, у вівторок вранці росіяни обстріляли село Нововоскресенське касетними снарядами, а вже ввечері "обсипали все село" протипіхотними фугасними мінами "Лепесток": на село прилетіло приблизно до 1000 шт. 

"Люди не знають, що робити, всі двори, вулиці – в них, на свій ризик збирають їх, щоб прибрати з подвір'я. Окупанти  і самі не знають, що робити", – написав Бурлай.

Село Дудчани, судячи з траєкторії снарядів, обстріляли зі сторони Лепетихи. Є руйнація будинків та нерозірвані снаряди. 

"Жителі самі не зрозуміли з яких причин був такий обстріл. І такі повідомлення надходять від багатьох очевидців. Виходить, що деякі угрупування окупантів між собою здійснюють якісь розбірки", – написав Бурлай.

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За його словами, 25 травня ЗСУ здійснили точковий удар по ворогу. За підтримки тяжкої техніки, авіації і артилерії було знешкодження 2 ворожих БТР та деякі позиції (в т.ч. й бліндажі) ворога по лінії фронту на Херсонщині

"Є підтвердження знешкодження певної кількості піхоти окупантів", – додав депутат.

Теми: Херсонська областьвійнаокупація
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