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Села Херсонщины обстреливают, местные думают "разборки оккупантов"

Елена РощинаЧетверг, 26 мая 2022, 08:05

В Херсонской области обстреливают села, местный депутат Дмитрий Бурлай допускает, что разные группировки оккупантов выясняют отношения между собой.

Источник: Дмитрий Бурлай из Нововоронцовска в группе "Новости Нововоронцовщины" в Facebook

Детали: По словам Бурлая, села Нововоскресенское и Дудчаны подверглись обстрелам 24 мая.

По словам очевидцев, во вторник утром россияне обстреляли село Нововоскресенское кассетными снарядами, а уже вечером "засыпали все село" противопехотными фугасными минами "Лепесток": на село прилетело примерно до 1000 шт.

"Люди не знают, что делать, все дворы, улицы – в них, на свой риск собирают их, чтобы убрать со двора. Оккупанты и сами не знают, что делать", – написал Бурлай.

Село Дудчаны, судя по траектории снарядов, обстреляли со стороны Лепетихи. Есть разрушения домов и неразорванные снаряды.

"Жители сами не поняли, по каким причинам был такой обстрел. И такие сообщения приходят от многих очевидцев. Получается, что некоторые группировки оккупантов между собой проводят какие-то разборки", – написал Бурлай.

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По его словам, 25 мая ВСУ нанесли точечный удар по врагу. При поддержке тяжелой техники, авиации и артиллерии было обезврежено 2 вражеских БТР и некоторые позиции (в т.ч. и блиндажи) врага по линии фронта в Херсонской области

"Есть подтверждение обезвреживания определенного количества пехоты оккупантов", - добавил депутат.

Темы: Херсонская областьвойнаоккупация
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