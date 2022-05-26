Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли Лисичанськ і Сєвєродонецьк: 3 загиблих

Ірина БалачукЧетвер, 26 травня 2022, 08:24
Росіяни обстріляли Лисичанськ і Сєвєродонецьк: 3 загиблих
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Троє людей загинули у результаті російських обстрілів міста Лисичанськ та його передмістя, у Сєвєродонецьку окупанти обстріляли підприємство "Імпульс", пошкоджено багато будинків.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гадай в Telegram

Пряма мова Гайдая: "Потужний та довготривалий артилерійський удар росіяни нанесли по Лисичанську 25 травня.

Ворог намагався штурмувати нашу оборону поблизу Устинівки і в той же час артилерією нищив це село та розташоване поряд місто Лисичанськ. Як наслідок, двоє загиблих в Устинівці та один – в самому Лисичанську. Зафіксоване потрапляння снаряду в центр надання гуманітарної допомоги, пошкоджено волонтерський автомобіль, якій доставляв їжу на Луганщину". 

Реклама:
 
Фото з Telegram Гайдая 

Деталі: Окупанти пошкодили 11 багатоповерхівок та будівлю підприємства "Імпульс" в Сєвєродонецьку, 8 багатоповерхівок та приватних будинків, будинок культури і ЦНАП в Лисичанську, 4 будинки в Привіллі, по 2 – в Новодружеську та Гірському. 

 
Фото з Telegram Гайдая 

За словами Гайдая, у селах та селищах пошкоджень житлового фонду в рази більше. 

 
Фото з Telegram Гайдая 

Сєвєродонецьк і Новозванівка минулої доби витримали декілька авіаційних ударів. Зараз ворог намагається закріпитися в районі Сєверодонецька. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото з Telegram Гайдая 

Гайдай повідомив, що загалом за 25 травня захисники відбили 10 атак росіян, знищили 4 танки, 2 артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та одну одиницю спеціальної техніки.

А підрозділи протиповітряної оборони збили 5 БпЛА типу "Орлан-10".

Читайте також: Якщо не буде паритету в техніці, ситуація буде вкрай важкою – командир батальйону "Свобода" про оборону Сєвєродонецька 

Між російськими ракетами та видачею "гуманітарки". Як живе Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Бахмут

Передісторія: 

Теми: Луганська областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Луганська область
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на Луганщині
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: