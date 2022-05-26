Росіяни обстріляли Лисичанськ і Сєвєродонецьк: 3 загиблих

Троє людей загинули у результаті російських обстрілів міста Лисичанськ та його передмістя, у Сєвєродонецьку окупанти обстріляли підприємство "Імпульс", пошкоджено багато будинків.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гадай в Telegram

Пряма мова Гайдая: "Потужний та довготривалий артилерійський удар росіяни нанесли по Лисичанську 25 травня.



Ворог намагався штурмувати нашу оборону поблизу Устинівки і в той же час артилерією нищив це село та розташоване поряд місто Лисичанськ. Як наслідок, двоє загиблих в Устинівці та один – в самому Лисичанську. Зафіксоване потрапляння снаряду в центр надання гуманітарної допомоги, пошкоджено волонтерський автомобіль, якій доставляв їжу на Луганщину".

Фото з Telegram Гайдая

Деталі: Окупанти пошкодили 11 багатоповерхівок та будівлю підприємства "Імпульс" в Сєвєродонецьку, 8 багатоповерхівок та приватних будинків, будинок культури і ЦНАП в Лисичанську, 4 будинки в Привіллі, по 2 – в Новодружеську та Гірському.

Фото з Telegram Гайдая

За словами Гайдая, у селах та селищах пошкоджень житлового фонду в рази більше.

Фото з Telegram Гайдая

Сєвєродонецьк і Новозванівка минулої доби витримали декілька авіаційних ударів. Зараз ворог намагається закріпитися в районі Сєверодонецька.

Фото з Telegram Гайдая

Гайдай повідомив, що загалом за 25 травня захисники відбили 10 атак росіян, знищили 4 танки, 2 артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та одну одиницю спеціальної техніки.

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А підрозділи протиповітряної оборони збили 5 БпЛА типу "Орлан-10".

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