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Россияне обстреляли Лисичанск и Северодонецк: 3 погибших

Ирина БалачукЧетверг, 26 мая 2022, 08:24
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Три человека погибли в результате российских обстрелов города Лисичанск и его пригорода, в Северодонецке оккупанты обстреляли предприятие "Импульс", повреждены многие дома.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гадай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Мощный и продолжительный артиллерийский удар россияне нанесли по Лисичанску 25 мая.

Враг пытался штурмовать нашу оборону близ Устиновки и в то же время артиллерией уничтожал это село и расположенный рядом город Лисичанск. В результате двое погибших в Устиновке и один – в самом Лисичанске. Зафиксировано попадание снаряда в центр предоставления гуманитарной помощи, поврежден волонтерский автомобиль, которому доставлял еду в Луганскую область". 

 
Фото Из Telegram Гайдая 

Детали: Оккупанты повредили 11 многоэтажек и здание предприятия "Импульс" в Северодонецке, 8 многоэтажек и частных домов, дом культуры и ЦНАП в Лисичанске, 4 дома в Приволье, по 2 – в Новодружеске и Горском.

 
Фото Из Telegram Гайдая 

По словам Гайдая, в селах и поселках повреждений жилого фонда в разы больше. 

 
Фото Из Telegram Гайдая 

Северодонецк и Новозвановка за прошедшие сутки выдержали несколько авиационных ударов. Сейчас враг пытается закрепиться в районе Северодонецка.

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Фото Из Telegram Гайдая 

Гайдай сообщил, что всего за прошлые сутки защитники отбили 10 атак россиян, уничтожили 4 танка, 2 артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одну единицу специальной техники.

А подразделения противовоздушной обороны сбили 5 БПЛА типа "Орлан-10".

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