Окупанти вбили вже 240 українських дітей

Понад 676 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, з них щонайменше 240 дітей загинуло та понад 436 отримали поранення.

Джерело: Офіс генерального прокурора у Telegram

Деталі: Прокурори наголошують, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Найбільше дітей постраждало у Донецькій (151), Київській (116), Харківській (105), Чернігівській (68), Луганській (50), Херсонській (49), Миколаївській (45), Запорізькій (28), Сумській (17), Житомирській (15) областях та у м. Києві (16).



Зокрема, під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок обстрілу ворогом цивільних автомобілів в Миколаївському районі Миколаївської області загинуло двоє дітей.



Також стало відомо, що під час обстрілу м. Маріуполь Донецької області отримала поранення 16-річна дівчина.



24 травня внаслідок обстрілів військами РФ с. Красногорівка Донецької області отримала тяжке поранення з ампутацією нижньої кінцівки 6-річна дівчинка.

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Цього ж дня через обстріл окупантами м. Балаклія Харківської області отримала тяжке поранення 9-річна дитина.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1 883 заклади освіти, з них 178 зруйновані повністю.

