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Оккупанты убили уже 240 украинских детей

Ирина БалачукЧетверг, 26 мая 2022, 09:00

Более 676 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, из них по меньшей мере 240 детей погибли и более 436 получили ранения.

Источник: Офис генерального прокурора в Telegram

Детали: Прокуроры подчеркивают, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало в Донецкой (151), Киевской (116), Харьковской (105), Черниговской (68), Луганской (50), Херсонской (49), Николаевской (45), Запорожской (28), Сумской (17), Житомирской (15) областях и в г. Киеве (16).

В частности, во время фиксации уголовных правонарушений стало известно, что в результате обстрела врагом гражданских автомобилей в Николаевском районе Николаевской области погибли двое детей.

Также стало известно, что при обстреле г. Мариуполь Донецкой области получила ранения 16-летняя девушка.

24 мая в результате обстрелов войсками РФ с. Красногоровка Донецкой области получила тяжелое ранение с ампутацией нижней конечности 6-летняя девочка.

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В этот же день из-за обстрела оккупантами г. Балаклея Харьковской области получил тяжелое ранение 9-летний ребенок.  

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1 883 учебных заведения, из них 178 разрушены полностью.

Темы: Украинавойнадети
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