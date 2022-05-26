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Росіяни будують вже третю лінію оборони на окупованому півдні – ГУР

Роман ПетренкоЧетвер, 26 травня 2022, 09:28
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

Перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області, а також будівництво додаткової лінії оборони свідчать про намір Росії закріпитися на цих територіях.

Джерело: представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в ефірі "Крим.Реалії"

Пряма мова Скібіцького: "В Херсонській області, на захопленій території Запорізькій області, ми бачимо посилення яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з Російської Федерації. І відповідно ми бачимо, наскільки потужне розгортає зараз Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України.

Ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні спорудження, будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони.

Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на наміри Росії загарбати та утримувати ці території".

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Теми: окупаціярозвідкавійнаРосія
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