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Россияне строят уже третью линию обороны на оккупированном юге – ГУР

Роман ПетренкоЧетверг, 26 мая 2022, 09:28
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

Перегруппировка российских войск в Херсонской области и в оккупированных районах Запорожской области, а также строительство дополнительной линии обороны свидетельствуют о намерении России закрепиться на этих территориях.

Источник: представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в эфире "Крым.Реалии"

Прямая речь Скибицкого: "В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области, мы видим усиление, которое происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из русской Федерации. И соответственно мы видим, насколько мощную Россия сейчас развертывает группировку войск на оккупированных территориях юга Украины.

Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять оборону. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны.

Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории".

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Темы: оккупацияразведкавойнаРосcия
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