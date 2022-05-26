Лукашенко хоче, щоб його армія навчалася на "уроках" війни Росії проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив своєму міністру оборони, щоб той витягував "уроки та висновки" з війни Росії проти України.

Джерело: Лукашенко під час візиту до Міністерства оборони країни 26 травня, якого цитує "Белта"

Деталі: Лукашенко хоче, аби з досвіду війни було зроблено "уроки з погляду оснащення та подальшого розвитку білоруських військ".

Пряма мова Лукашенка: "Скажу відверто, що тоді ми по-іншому бачили і свою армію, і насамперед озброєння нашої армії. І знову ж таки абсолютно відверто військова операція Російської Федерації в Україні нас багато чому навчила.

Я від нього (міністра оборони – ред.) вимагав постійно: "Дивись навколо, спостерігай, роби висновки, уроки, уроки та ще раз уроки!" Як мені було повідомлено, уроки зроблено".

Нагадаємо: Лукашенко хоче до кінця року виготовляти ракету типу "Іскандер", Білорусь уже купила в Росії потрібну кількість комплексів.