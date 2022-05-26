Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко хочет, чтобы его армия училась на "уроках" войны России против Украины

Роман ПетренкоЧетверг, 26 мая 2022, 11:28
лукашенко в минобороны 26 мая

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил своему министру обороны, чтобы тот извлекал "уроки и выводы" из войны России против Украины.

Источник: Лукашенко во время визита в Министерство обороны страны 26 мая, которого цитирует "Белта"

Детали: Лукашенко хочет, чтобы из опыта войны были извлечены "уроки с точки зрения оснащения и дальнейшего развития белорусских войск".

Прямая речь Лукашенко: "Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же, абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила.

Я от него (министра обороны – ред.) требовал постоянно: "Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки!" Как мне было доложено, уроки извлечены".

Напомним: Лукашенко хочет до конца года производить ракету типа "Искандер", Беларусь уже купила у России нужное количество комплексов.

Темы: ЛукашенковойнаБеларусьРосcия
Главное сегодня

"Если бы сильные мира сего не заигрывали с Россией" – президент об условиях прекращения войны

США хотят от Украины ограничений в использовании оружия против РФ - Reuters

Украинский истребитель сбил российскую крылатую ракету над Буковиной

Лавров говорит, что Запад намеренно удерживает Зеленского от перемирия с Россией

Россияне атакуют Северодонецк, идут тяжелые бои

фото, видеоНа левом берегу Киева горели 7 автомобилей: дым видели с противоположного берега

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко заявил Путину, что Польша и "натовцы" собираются захватить запад Украины
Лукашенко не считает Беларусь агрессором в войне против Украины
У Лукашенко заговорили о появлении "украинских диверсантов" на территории Беларуси
Последние новости
04:21
Штаты в ближайшее время могут одобрить передачу Украине РСЗО – CNN
03:25
110 вражеским БТГ не удалось достичь в Украине значительных успехов – Пентагон
02:52
Украинцам вход запрещен – чешское СМИ обвиняют в распространении фейков
02:17
Китай и Россия ветировали усиление санкций ООН против Северной Кореи
01:24
Юг: ВСУ выполнили 100 огневых задач и уничтожили 35 захватчиков
00:57
"Если бы сильные мира сего не заигрывали с Россией" – президент об условиях прекращения войны
00:22
Зеленский об обстреле Харькова: Давление на Россию – вопрос сохранения жизней
00:10
Наступление оккупантов на Донбассе может сделать регион безлюдным – Зеленский
23:47
США хотят от Украины ограничений в использовании оружия против РФ - Reuters
23:43
ЕС замораживает средства России, новые услуги в "Дії": экономические итоги дня
Все новости...