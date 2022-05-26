Лукашенко хочет, чтобы его армия училась на "уроках" войны России против Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил своему министру обороны, чтобы тот извлекал "уроки и выводы" из войны России против Украины.

Источник: Лукашенко во время визита в Министерство обороны страны 26 мая, которого цитирует "Белта"

Детали: Лукашенко хочет, чтобы из опыта войны были извлечены "уроки с точки зрения оснащения и дальнейшего развития белорусских войск".

Прямая речь Лукашенко: "Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же, абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила.

Я от него (министра обороны – ред.) требовал постоянно: "Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки!" Как мне было доложено, уроки извлечены".

Напомним: Лукашенко хочет до конца года производить ракету типа "Искандер", Беларусь уже купила у России нужное количество комплексов.