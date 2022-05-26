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Залужний: Нам дуже важко, але ми стоїмо. І нам потрібна зброя

Роман ПетренкоЧетвер, 26 травня 2022, 13:11
фото міноборони

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний нагадав партнерам, що з доставкою зброї не можна зволікати, оскільки це вимірюється життями людей, які рятують світ від російських окупантів.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова Залужного: "Нам дуже важко, але ми стоїмо. Ми боремося за кожну ділянку фронту, за кожний населений пункт. Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає західне озброєння і техніка.

Ми вдячні за надану міжнародну технічну допомогу. Водночас, ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дадуть можливість уражати противника на великій відстані. І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський розповів, що у східному регіоні російські загарбники намагаються наступати, обстрілюють села й завдають ракетно-бомбові удари.

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Теми: ЗалужнийзброявійнаРосія
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