Залужний: Нам дуже важко, але ми стоїмо. І нам потрібна зброя

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний нагадав партнерам, що з доставкою зброї не можна зволікати, оскільки це вимірюється життями людей, які рятують світ від російських окупантів.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова Залужного: "Нам дуже важко, але ми стоїмо. Ми боремося за кожну ділянку фронту, за кожний населений пункт. Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає західне озброєння і техніка.

Ми вдячні за надану міжнародну технічну допомогу. Водночас, ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дадуть можливість уражати противника на великій відстані. І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський розповів, що у східному регіоні російські загарбники намагаються наступати, обстрілюють села й завдають ракетно-бомбові удари.