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Залужный: Нам очень тяжело, но мы стоим. И нам нужно оружие

Роман ПетренкоЧетверг, 26 мая 2022, 13:11
фото минобороны

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный напомнил партнерам, что с доставкой оружия нельзя медлить, поскольку это измеряется жизнями людей, спасающих мир от российских оккупантов.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь Залужного: "Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага из нашей земли нам помогает западное вооружение и техника.

Мы благодарны за предоставленную международную техническую помощь. В то же время, мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии. И с этим нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями людей, защитивших мир от рашизма".

Напомним: Президент Владимир Зеленский рассказал, что в восточном регионе российские захватчики пытаются наступать, обстреливают деревни и наносят ракетно-бомбовые удары.

Темы: ЗалужныйоружиевойнаРосcия
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