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Москва чекає від Києва прийняття окупації територій

Олена РощінаЧетвер, 26 травня 2022, 13:15
Дмитро Пєсков, фото ТАСС

Москва чекає від Києва прийняття своїх вимог, включаючи претензії Росії на захоплені території, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Джерело: речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков в ефірі радіо "Маяк"

Пряма мова Пєскова: "Москва чекає від Києва прийняття вимог Москви та усвідомлення ситуації де-факто – реальної ситуації, яка існує".

Деталі: На запитання, чи це стосується, зокрема, "територіальних поступок", Пєсков відповів: "Це не територіальні поступки, Києву потрібно визнати ситуацію де-факто і просто тверезо оцінити".

Нагадаємо: Влада України та її партнери заявляли, що не визнають окупації частини України та не підуть на територіальні поступки Росії навіть заради припинення війни. 

У 2014 році Росія окупувала Крим та частину сходу України, прикрившись незаконними "референдумами" та називаючи війну внутрішнім конфліктом. У 2022 році Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну й збройним чином захопила ще частину Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької областей і майже всю Херсонську область. 

Кремль називає війну "спеціальною воєнною операцією". Її цілями президент РФ Володимир Путін називав "звільнення Донбасу", превентивний захист від НАТО, а також "денацифікацію" України, проте російське командування визнало, що йдеться про сухопутний коридор до Криму та Придністров'я – тобто про захоплення сходу й півдня України.  

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Теми: РосіявійнаокупаціяПутін
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