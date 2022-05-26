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Москва чекає від Києва прийняття окупації територій

Олена РощінаЧетвер, 26 травня 2022, 13:15
Москва чекає від Києва прийняття окупації територій
Дмитро Пєсков, фото ТАСС

Москва чекає від Києва прийняття своїх вимог, включаючи претензії Росії на захоплені території, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Джерело: речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков в ефірі радіо "Маяк"

Пряма мова Пєскова: "Москва чекає від Києва прийняття вимог Москви та усвідомлення ситуації де-факто – реальної ситуації, яка існує".

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Деталі: На запитання, чи це стосується, зокрема, "територіальних поступок", Пєсков відповів: "Це не територіальні поступки, Києву потрібно визнати ситуацію де-факто і просто тверезо оцінити".

Нагадаємо: Влада України та її партнери заявляли, що не визнають окупації частини України та не підуть на територіальні поступки Росії навіть заради припинення війни. 

У 2014 році Росія окупувала Крим та частину сходу України, прикрившись незаконними "референдумами" та називаючи війну внутрішнім конфліктом. У 2022 році Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну й збройним чином захопила ще частину Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької областей і майже всю Херсонську область. 

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Кремль називає війну "спеціальною воєнною операцією". Її цілями президент РФ Володимир Путін називав "звільнення Донбасу", превентивний захист від НАТО, а також "денацифікацію" України, проте російське командування визнало, що йдеться про сухопутний коридор до Криму та Придністров'я – тобто про захоплення сходу й півдня України.  

Теми: РосіявійнаокупаціяПутін
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