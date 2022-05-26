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Москва ждет от Киева принятия оккупации территорий

Елена РощинаЧетверг, 26 мая 2022, 13:15
Дмитрий Песков, фото ТАСС

Москва ожидает от Киева принятия своих требований, включая претензии России на захваченные территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Источник: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире радио "Маяк" 

Прямая речь Пескова: "Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто – реальной ситуации, которая существует". 

Детали: На вопрос, касается ли это, в том числе, "территориальных уступок", Песков ответил: "Это не территориальные уступки, Киеву нужно признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить". 

Напомним: Власти Украины и ее партнеры заявляли, что не признают оккупацию части Украины и не пойдут на территориальные уступки России даже ради прекращения войны.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и часть востока Украины, прикрывшись незаконными "референдумами" и называя войну внутренним конфликтом. В 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и вооруженным образом захватила часть Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской областей и почти всю Херсонскую область.

Кремль называет войну "специальной военной операцией". Ее целями президент РФ Владимир Путин называл "освобождение Донбасса", превентивную защиту от НАТО, а также "денацификацию" Украины, однако российское командование признало, что речь идет о сухопутном коридоре к Крыму и Приднестровью – то есть о захвате востока в юга Украины.

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Темы: РосcиявойнаоккупацияПутин
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