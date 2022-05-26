Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Москва ждет от Киева принятия оккупации территорий

Елена РощинаЧетверг, 26 мая 2022, 13:15
Москва ждет от Киева принятия оккупации территорий
Дмитрий Песков, фото ТАСС

Москва ожидает от Киева принятия своих требований, включая претензии России на захваченные территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Источник: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире радио "Маяк" 

Прямая речь Пескова: "Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто – реальной ситуации, которая существует". 

Реклама:

Детали: На вопрос, касается ли это, в том числе, "территориальных уступок", Песков ответил: "Это не территориальные уступки, Киеву нужно признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить". 

Напомним: Власти Украины и ее партнеры заявляли, что не признают оккупацию части Украины и не пойдут на территориальные уступки России даже ради прекращения войны.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и часть востока Украины, прикрывшись незаконными "референдумами" и называя войну внутренним конфликтом. В 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и вооруженным образом захватила часть Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской областей и почти всю Херсонскую область.

ВИДЕО ДНЯ

Кремль называет войну "специальной военной операцией". Ее целями президент РФ Владимир Путин называл "освобождение Донбасса", превентивную защиту от НАТО, а также "денацификацию" Украины, однако российское командование признало, что речь идет о сухопутном коридоре к Крыму и Приднестровью – то есть о захвате востока в юга Украины.

Темы: РосcиявойнаоккупацияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Росcия
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на ЦФО
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Россияне заявили о сбитии беспилотников над несколькими областями
Последние новости
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
Все новости...
Реклама: